Pri leteckom útoku v Sudáne zahynuli traja pracovníci potravinového programu OSN

Obeťami útoku v meste Jábús v štáte Modrý Níl sú vedúci terénnej kancelárie WFP, pracovník programu a strážnik. Ich mená ani krajinu pôvodu nezverejnili. Jeden z nich zahynul na mieste, zatiaľ čo zvyšní dvaja zomreli pri prevoze do nemocnice. McCainová povedala, že WFP pracuje na objasnení incidentu. "Žiadam dôkladné vyšetrenie prípadu a aby sa zaň páchatelia zodpovedali," vyhlásila. Dodala, že obete "pomáhali zachraňovať životy v prvej línii jednej z najväčších svetových kríz spôsobených hladom".

Organizácia je naďalej odhodlaná poskytovať humanitárnu pomoc v celom Sudáne

Šéfka WFP zároveň potvrdila, že organizácia je naďalej odhodlaná poskytovať humanitárnu pomoc v celom Sudáne. "WFP tu zostane a bude poskytovať životne dôležitú potravinovú a výživovú pomoc. To je to, čo by si želali naši padlí kolegovia," povedala McCainová. Vyzvala tiež svetových lídrov, aby sa zasadzovali za lepšiu ochranu humanitárnych pracovníkov. Uviedla, že v roku 2024 ich zahynul rekordný počet.

WFP vo štvrtok varovala, že Sudánu hrozí celosvetovo najväčšia hladová kríza súčasnosti, ktorá sa týka 1,7 milióna ľudí. V Sudáne od roku 2023 zúri vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.