Hrozivé číslo! Viac ako 30 miliónov ľudí vo vojnou zmietanom Sudáne potrebuje pomoc

OSN vyhlásila výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 4,2 miliardy dolárov. Zamerala sa na 20,9 milióna ľudí v celom Sudáne z celkového počtu 30,4 milióna ľudí, ktorí podľa nej potrebujú pomoc v rámci tzv. bezprecedentnej humanitárnej krízy. Sudán trpí jednou z najhorších humanitárnych kríz na svete. V tejto africkej krajine od roku 2023 zúri vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.

V dôsledku vojny zahynuli desaťtisíce ľudí. Viac ako osem miliónov je vnútorne vysídlených, čo popri 2,7 miliónoch ľudí vysídlených pred vojnou spôsobilo, že Sudán sa stal najväčšou krízou vnútorného vysídľovania na svete, píše AFP. Viac ako tri milióny ľudí zo Sudánu utieklo, čo podľa AFP znamená, že viac ako štvrtina predvojnovej populácie, ktorej počet bol odhadom 50 miliónov, je v súčasnosti vyhnaná. V piatich častiach Sudánu bol vyhlásený hladomor a očakáva sa, že do mája postihne ďalších päť oblastí.

Sudánska vláda popiera správy o hladomore. Humanitárne organizácie sa sťažujú, že byrokratické prekážky a pretrvávajúce násilie sťažuje prístup k pomoci. Armádu aj RFS obviňujú z používania hladu ako vojnovej zbrane. Počas konfliktu má OSN často problém získať čo i len štvrtinu finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc v tejto chudobnej africkej krajine. Sudán je často označovaný za "zabudnutú" vojnu, ktorú napriek rozsahu utrpenia civilistov, zatienili konflikty na Blízkom východe a Ukrajine, píše AFP.