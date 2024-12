Čína a USA môžu dosiahnuť veľké veci, ak budú spolupracovať, uviedol Wang I

Wang I (Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan)

PEKING - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok uviedol, že Peking a Washington môžu dosiahnuť "veľa veľkých vecí", ak budú spolupracovať. Povedal to len necelý mesiac pred inauguráciou novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Informuje správa agentúry AFP.

Podľa šéfa čínskej diplomacie iniciatívy, ako sú finančné rozhovory a cezhraničná kontrola drog, "plne dokazujú, že pokiaľ Čína a Spojené štáty spolupracujú, môžeme dosiahnuť veľa veľkých vecí". Wang zároveň povedal, že politika Číny voči USA sa nezmenila. Dodal, že Čína sa "rozhodne postavila proti nezákonnému a bezdôvodnému potláčaniu zo strany Spojených štátov, najmä proti ich hrubému zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny v otázkach, ako je Taiwan".

archívne video

EÚ a USA sú najväčší obchodní spojenci, budeme kultivovať vzťahy s novou administratívou (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. V ostatných rokoch zvyšuje svoju prítomnosť v jeho okolí a čoraz častejšie tam vykonáva aj vojenské cvičenia. USA sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan, hoci s vládou na ostrove na začiatku 70. rokov 20. storočia prerušili diplomatické styky. "Musíme reagovať tvrdo a dôrazne, rozhodne brániť naše vlastné legitímne práva a záujmy, a chrániť základné normy medzinárodných vzťahov," uviedol Wang I.

"Veríme, že nová americká administratíva bude robiť správne rozhodnutia, bude spolupracovať s Čínou rovnakým smerom, odstráni narušenia, prekoná prekážky a bude sa usilovať o stabilný, zdravý a udržateľný rozvoj čínsko-amerických vzťahov," dodal Wang I. Čínsko-americké vzťahy sa po návrate Trumpa do Bieleho domu môžu ešte zhoršiť, pripustila AFP. Novozvolený prezident totiž prisľúbil, že po nástupe do funkcie uvalí na tovary pochádzajúce z Číny clá, aby potrestal to, čo označil za nekalé obchodné praktiky Pekingu. Čína obvinenia z takéhoto konania odmieta.