Británia, Taliansko a Japonsko do roku 2035 predstavia nové stíhacie lietadlo

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

LONDÝN - Británia, Taliansko a Japonsko v piatok oznámili spoločné založenie firmy, ktorá má do roku 2035 vyvinúť nadzvukové lietadlo novej generácia a nahradiť ním model Eurofighter Typhoon. V tlačovom vyhlásení uviedli, že ide o "kľúčový moment pre medzinárodný letecký a obranný priemysel."

Vznik novej spoločnosti predstavuje výrazný krok vpred od počiatočnej iniciatívy týchto krajín o vývoji spoločného stíhacieho lietadla z roku 2022 nazvanej Global Combat Air Programme (GCAP). Technológia stealth, ktorú na vývoj a konštrukciu nového lietadla využijú, do istej miery zamedzuje identifikáciu lietadla pomocou radarov a infračerveného žiarenia. Tento nový dvojmotorový model by malo byť možné prevádzkovať s posádkou i bez nej a jeho súčasťou by mali byť laserové zbrane a virtuálny kokpit. Cieľom projektu je odpovedať na hrozbu Ruska a Číny.

Čínske stíhacie lietadlo (Zdroj: TASR/Jin Danhua/Xinhua via AP, File)

Krajiny sú v iniciatíve GCAP zastúpené svojimi zbrojárskymi spoločnosťami. Britská BAE Systems, taliansky Leonardo a japonská Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC) budú mať vo firme každá rovnaký 33,3 percentný podiel. Sídlo spoločnosti sa bude nachádzať v Spojenom kráľovstve a na jej čele bude stáť Talian, ktorého meno oznámia partneri neskôr. Nový podnik by mal vzniknúť do polovice roka 2025.V rámci projektu spoja dva odlišné návrhy nového stíhacieho lietadla - britského Tempest a japonského F-X. V predošlom vývoji modelu Tempest pracovali Briti aj s možnosťou integrácie umelej inteligencie či rozšírenej reality.

Podľa riaditeľa BAE Systems nová firma "...bude lídrom vo vývoji novej generácie bojového leteckého systému a vytvorí dlhodobé, vysoko hodnotné a kvalifikované pracovné miesta v partnerských krajinách na desaťročia dopredu."Hoci rozpočet firmy zatiaľ zverejnený nebol, riaditeľ spoločnosti Leonardo Roberto Cingolani v novembri oznámil, že talianske ministerstvo obrany na projekt už vyčlenilo 8,8 miliárd eur.Lietadlo by malo byť uvedené do prevádzky v roku 2035, pred konkurenčným európskym projektom FCAS – vedeným Parížom, Berlínom a Madridom – a očakáva sa, že bude v prevádzke do roku 2070.