Prvá stíhačka F-35A, vyrobená v USA pre Poľsko, absolvovala prvý skúšobný let

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA, WASHINGTON - Prvé stíhacie lietadlo typu F-35A Hussar vyrobené v USA pre Poľsko podľa webovej stránky The Aviationist úspešne absolvovalo svoj prvý skúšobný let. Uviedla to v utorok poľská agentúra PAP.