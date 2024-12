Britská armáda otestovala novú rádiovú zbraň určenú na boj proti dronom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Defense Ministry via AP)

Vojna na Ukrajine a útoky jemenských povstalcov húsíov na lode v Červenom mori preukázali, že lacné drony môže byť mimoriadne účinné. Ich zostrelenie je častokrát drahé, keďže používanie tradičných prostriedkov protivzdušnej obrany, akými sú rakety zem-vzduch, je vo väčšine prípadov ekonomicky nevýhodné. Jedna takáto raketa je mnohonásobne drahšia ako lacný útočný dron.

archívne video

Sú to drony kráľovskej brigády. Ich hlavným cieľom je ničiť nepriateľa údermi z oblohy. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Jedno použitie novej zbrane podľa britského ministerstva obrany stojí iba približne 10 centov. RFDEW na dron zacieli vysokofrekvenčné vlny, ktoré dokážu poškodiť a narušiť jeho elektronické komponenty. Dron stráca kontrolu a následne havaruje.

Systém je navyše vysoko automatizovaný a na jeho obsluhu postačí jeden vojak. Je tiež ľahko prenosný a možno ho primontovať na vojenské vozidlá. Britské ozbrojené sily vykonali prvý úspešný test RFDEW pri cvičnej streľbe proti dronom na strelnici v západnom Walese. Na vývoji systému sa podieľa konzorcium pod vedením spoločnosti Thales UK.

Podľa Eaglovej je RFDEW dôkazom toho, že Británia "zostáva na čele v oblasti (vývoja) energetických zbraní a nadobúda rozhodujúcu výhodu v boji proti novým hrozbám." Okrem RFDEW Londýn vyvíja aj laserovú zbraň DragonFire.