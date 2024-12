USA oznámili prvé stiahnutie Izraela z Libanonu podľa dohody o prímerí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

"Je to dôležitý prvý krok pri realizácii trvalého zastavenia nepriateľských akcií a kladie to základy pokračujúceho pokroku," uviedol veliteľ Centrálneho velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) generál Erik Kurilla, ktorý bol prítomný v monitorovacom stredisku. Izraelská armáda oznámila "ukončenie misie" svojej 7. brigády v Chijáme s tým, že do oblasti začali prichádzať libanonskí vojaci spolu s príslušníkmi mierovej misie OSN (UNIFIL).

Spojené štáty pracujú so svojimi partnermi na podpore prímeria

Pentagón neskôr uviedol, že americký minister obrany Lloyd Austin telefonoval s izraelským rezortným kolegom Jisraelom Kacom a povedal mu, že Spojené štáty pracujú so svojimi partnermi na podpore prímeria. Zdôraznil, že prímerie môže vytvoriť podmienky na trvalé zastavenie bojov a návrat obyvateľov z oboch strán hranice do svojich domovov. Izrael zintenzívnil vojenské operácie v južnom Libanone koncom septembra, takmer rok po tom, ako Hizballáh spustil cezhraničné útoky na podporu svojho spojenca, palestínskeho hnutia Hamas. Jeho militanti v septembri 2023 podnikli rozsiahly útok na južný Izrael, čo viedlo k vojne v pásme Gazy.

Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom vstúpilo do platnosti 27. novembra a všeobecne sa dodržiava, hoci obe strany sa vzájomne obviňujú z jeho opakovaného porušenia. V rámci dohody budú v južnom Libanone umiestnené jednotky libanonskej armády a UNIFIL, pričom izraelská armáda sa má stiahnuť do 60 dní a Hizballáh odsunúť svoje sily severne od rieky Lítání, teda asi 30 kilometrov severne od hranice.