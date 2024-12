Záhadné drony v New Yorku a New Jersey: Čo sa deje vo vzdušnom priestore USA?

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

NEW YORK - Prevažná väčšina pozorovaní údajných dronov, ktoré v posledných týždňoch hlásili obyvatelia východného pobrežia Spojených štátov, v skutočnosti súvisí s bežnou leteckou dopravou, zdôraznili v sobotu americkí predstavitelia. Podľa nich nateraz nič nasvedčuje tomu, že by bola ohrozená národná bezpečnosť. Informuje správa agentúr DPA a AFP.

Obyvatelia štátu New York a susedného New Jersey od polovice novembra hlásia lety veľkých neidentifikovaných dronov. V posledných dňoch sa pridali k nim aj ďalšie obyvatelia ďalších štátov vrátane Marylandu a Massachusetts. Podľa AFP to vyvoláva obavy najmä preto, že miestne a vnútroštátne orgány neposkytli žiadne odpovede na otázku, aký je pôvod týchto zariadení.

"Samozrejme, berieme to neuveriteľne vážne," povedal v sobotu novinárom nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ administratívy prezidenta Joea Bidena. Podľa neho zatiaľ nie sú známe žiadne dôvody domnievať sa, že ide o akúkoľvek trestnú činnosť, o ohrozenie verejnej či národnej bezpečnosti, alebo aktivitu aktéra zo zahraničia. "Sme presvedčení, že mnohé z nahlásených pozorovaní dronov sú v skutočnosti lietadlá s posádkou, ktoré boli nesprávne identifikované ako drony," dodal iný úradník z ministerstva vnútornej bezpečnosti. Letové dráhy lietadiel sa podľa jeho slov zhodovali s hláseniami o pozorovaniach dronov, avšak zdôraznil, že "to neznamená, že všetky správy odmietame ako nedôveryhodné".

Legálne lietadlá

Podľa hovorcu Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho prinajmenšom z časti išlo o lietadlá, ktoré sú vo vzdušnom priestore legálne. Na základe žiadostí o odpovede v súvislosti s nárastom počtu pozorovaní bola zriadená národná linka, prostredníctvom ktorej prijali približne 5000 podnetov. Z tohto počtu sa približne 100 ukázalo ako relevantných, uviedol počas brífingu predstaviteľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Ako dodal, väčšina z údajných pozorovaní dronov pochádzala zo zeme a len "veľmi, veľmi málo" hlásení bolo od pilotov zo vzduchu. Mnohé hlásené pozorovania sa tiež vyskytovali v blízkosti veľkých letísk. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová v sobotu vyzvala federálne bezpečnostné zložky, aby zvýšili svoje úsilie. Reagovala tak na piatkové hodinové uzavretie pristávacích dráh na miestnom letisku kvôli činnosti dronov. "Zašlo to priďaleko," uviedla na sociálnej sieti X v príspevku, v ktorom vyzvala vládu, aby posilnila presadzovanie práva, a Kongres, aby prijal legislatívu o reforme dronov.

Sociálne siete v uplynulých týždňoch zahltili videozáznamy neidentifikovaných zariadení vo vzduchu. Niektorí volení predstavitelia začali kritizovať Bidenovu administratívu za jej údajnú nečinnosť. Republikánsky kongresman z New Jersey Chris Smith dokonca podľa AFP nastolil možnosť hrozby zo strany cudzieho štátu, napríklad Ruska alebo Číny. Dôkazy na podporu tohto tvrdenia však neuviedol.

V piatok sa k situácii vyjadril aj novozvolený prezident USA Donald Trump, ktorý hovoril o "záhadných pozorovaniach dronov po celej krajine". "Môže sa to naozaj diať bez vedomia našej vlády," položil otázku na svojej sociálnej sieti Truth Social. "To si nemyslím! Dajte to vedieť verejnosti, a to hneď. V opačnom prípade ich zostreľte!!!" dodal.