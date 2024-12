Obnovenie brazílsko-slovenských hospodárskych vzťahov je prioritou vlády, uviedla Saková

Denisa Saková. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SAO PAULO - Brazília je jednou z najsilnejších ekonomík sveta a lídrom hospodárskeho rozvoja v Latinskej Amerike. Obnovenie brazílsko-slovenských obchodných a hospodárskych vzťahov je preto absolútne v poriadku a je prioritou súčasnej slovenskej vlády. Uviedla to ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) v stredu pri príležitosti slovensko-brazílskeho podnikateľského fóra v Sao Paulo. Ministerka je v týchto dňoch v Brazílii súčasťou delegácie pod vedením premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa rovnako zúčastnil otvorenia stredajšieho podujatia.

"Na tomto biznis fóre máme prítomných 21 spoločností zo Slovenska a je to pre nich obrovská príležitosť, ako sa porozprávať o tom, čo sú potreby brazílskeho trhu, ako nadviazať nové partnerstvá a ako splniť očakávania brazílskych investorov, ktorí chcú podnikať so slovenskými firmami na brazílskom trhu. Recipročne je to ponuka pre brazílske spoločnosti, ktoré si chcú založiť svoje pobočky v Európskej únii (EÚ)," priblížila Saková. Slovensko môže byť pre brazílske firmy zaujímavé práve tým, že je členom EÚ a jej Schengenského priestoru, vďaka čomu sa môžu etablovať na európskom trhu.

Na prvom mieste v rámci možnej spolupráce je podľa ministerky oblasť energetiky. Nadviazať sa tu dá na vzťahy, ktoré malo s Brazíliou bývalé Československo a jeho firmy, ktoré ešte v minulom storočí pomáhali v krajine budovať hydroelektrárne. "Brazília má z veľkej časti elektrickú energiu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov, no neopomína ani jadrovú energetiku, kde my ako Slovensko máme veľmi veľké skúsenosti," vyzdvihla Saková. Tieto znalosti môže SR podľa nej ponúknuť aj brazílskym spoločnostiam, ktoré spolupracujú na budovaní jadrových elektrární. Medzi ďalšie oblasti spolupráce zaradila ministerka poľnohospodárstvo, obranný priemysel, informačné technológie či dopravu.

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Saková vyzdvihla aj medzivládnu dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorú podpísala v utorok (10. 12.) v hlavnom meste Brazílie. Dôležitá je podľa nej pre slovenské spoločnosti, ale aj ľudí, ktorí pôsobia a pracujú v Brazílii, ako aj brazílske spoločnosti, ktoré by chceli podnikať v európskom priestore. "Absolútne kľúčová dohoda, aby sme vedeli rozvíjať brazílsko-slovenské obchodné vzťahy, ale aj vzťahy v oblasti napredovania investícií," dodala.