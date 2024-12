Blížia sa do cieľa? Prvá skúšobná električka by v Petržalke mohla prejsť ešte v decembri

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Prvá skúšobná električka by mohla po celej trati v bratislavskej Petržalke prejsť 19. decembra. Také sú plány hlavného mesta. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Zhotoviteľ sa zaviazal, že električkovú trať odovzdá hlavnému mesto do 15. decembra.