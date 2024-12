Galek otvorene: Saková je neviditeľnou ministerkou! Jej nečinnosť prináša škody

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Zvýšená daň z pridanej hodnoty a nová transakčná daň, voči zavedeniu ktorých sa Saková odmietla postaviť, v budúcom roku negatívne ovplyvnia domáce podnikateľské prostredie a prejavia sa v zvýšených cenách tovarov a služieb, povedal Galek. "V konečnom dôsledku to tak zaplatia zas len ľudia, no naši podnikatelia tým utŕžia obrovskú konkurenčnú nevýhodu voči podnikateľom z iných krajín, kde takúto daň zavedenú nemajú. Okrem zhoršovania podnikateľského prostredia v dôsledku nezáujmu ministerky hospodárstva taktiež došlo k výraznému zníženiu atraktívnosti Slovenska v očiach investorov," upozornil.

Denisa Saková k aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Opozičný poslanec ďalej upriamil pozornosť na nedostatočné aktivity rezortu v súvislosti s dotovaním cien energií v budúcom roku. Jeden z najväčších problémov je podľa neho fakt, že energie budú dotované plošne zo štátneho rozpočtu a nie adresne. Plošná pomoc by tak mala znamenať, že obyvatelia Slovenska zaplatia za energie dvakrát. Prvýkrát vo faktúre za energie a druhýkrát vo forme daní, vysvetlil Galek.

Vyzdvihol pokračujúcu prípravu nového jadrového zdroja

Vo svojom zhodnotení fungovania MH v tomto roku vyzdvihol pokračujúcu prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Taktiež ocenil kroky rezortu v súvislosti s rozbehnutými investíciami do priemyselného parku na výstavbu novej fabriky automobilky Volvo, ktorá by mala spolu so subdodávateľmi vytvoriť viac ako 12.000 pracovných miest. Rovnako pozitívne hodnotí pokračovanie v dohode so Slovenskými elektrárňami, ktorá zabezpečuje dodávku elektriny pre slovenské domácnosti za predkrízové ceny.

"Žiaľ, žiadne nové vlastné úspechy súčasného vedenia MH sa neudiali, a tak sme vďační aspoň za to, že pokračujú v tom, čo sme začali ešte za nášho pôsobenia. Ešte aj touto vládou ohlásená investícia do baterkárne v Šuranoch vyvoláva príliš veľa otázok a obáv a som tiež veľmi opatrný čo sa týka dôveryhodnosti samotného čínskeho investora a jeho partnerov," dodal Galek. Ten zároveň verí, že v nadchádzajúcom roku sa bude ministerka hospodárstva viac angažovať v diskusiách súvisiacich s domácou ekonomikou.