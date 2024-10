Počas izraelských útokov v Pásme Gazy zahynulo najmenej 20 osôb

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

13:26 Sprostredkovatelia usilujúci sa o prímerie v Pásme Gazy plánujú navrhnúť hnutiu Hamas približne mesiac dlhé prímerie, uviedol v stredu pre agentúru AFP zdroj oboznámený s rokovaniami.

12:18 Najmenej 20 ľudí zahynulo v stredu pri sérii izraelských útokov naprieč Pásmom Gazy, uviedli záchranári. Informuje agentúra Reuters. Osem ľudí prišlo o život pri útoku na severe mesta Bajt Láhijá neďaleko miesta, kde po utorkovom izraelskom nálete zahynulo alebo je nezvestných najmenej 93 osôb v dôsledku zásahu viacposchodovej budovy.

6:35 Generálny tajomník OSN António Guterres poslal v utorok izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi list, v ktorom protestuje proti novému zákonu zakazujúcemu pôsobenie Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) na území Izraela, informuje o tom správa z agentúry AFP.

archívne video

Humanitárna pomoc prichádza do Pásma Gazy cez prechod Rafah. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

USA žiada Izrael, aby umožnil dodávky humanitárnej pomoci

"Slová Izraela musia byť sprevádzané činmi. V súčasnosti sa tak nedeje. To sa musí okamžite zmeniť," povedala Thomasová-Greenfieldová na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. "Spojené štáty jasne povedali, že Izrael musí predovšetkým s príchodom zimy umožniť dodávky potravín, liekov a iných zásob do celej Gazy, najmä na sever, a chrániť pracovníkov, ktorí ju distribuujú," dodala.

Jej vyjadrenie prišlo v nadväznosti na oznámenie Nórska, že predloží rezolúciu Valnému zhromaždeniu OSN, v ktorej bude požadovať stanovisko Medzinárodného súdneho dvora o tom, či Izrael neporušuje medzinárodné právo tým, že bráni prúdeniu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.

Svetový potravinový program (WFP) v utorok vyzval na okamžité prijatie opatrení na odvrátenie hladomoru v Pásme Gazy. Tvrdí, že tamojšia humanitárna kríza sa môže čoskoro zhoršiť - dôvodom sú pritom podľa tejto organizácie OSN aj prísne obmedzenia dodávok pomoci.

Americká administratíva v polovici októbra upozornila Izrael, že v priebehu nasledujúcich 30 dní musí zvýšiť objem humanitárnej pomoci dodávanej do Pásma Gazy. Ak tak Izrael neurobí, ohrozí vojenskú pomoc, ktorú dostáva od Washingtonu. Spojené štáty doteraz v tomto smere nezaznamenali dostatočný pokrok, povedal v utorok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.

USA požiadali Izrael o vysvetlenie útoku na budovu na severe Pásma Gazy

Spojené štáty požiadali Izrael o vysvetlenie hrozného útoku na obytnú budovu v meste Bajt Láhijá na severe Pásma Gazy. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra Reuters.

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy informovalo, že pri útoku zahynulo alebo je nezvestných najmenej 93 ľudí. Podľa miestnych zdravotníkov je medzi obeťami najmenej 20 detí.

Hovorca americkej diplomacie Matthew Miller povedal, že ide o "hrozný incident s hrozným výsledkom". Washington podľa jeho slov kontaktoval izraelských predstaviteľov a dal "jasne najavo, že chce presne vedieť, čo sa stalo". Miller dodal, že tento incident je pripomienkou toho, prečo si Spojené štáty želajú prímerie, ktoré by ukončilo konflikt v Pásme Gazy. Tvrdil, že by to malo byť v záujme Izraela.