Severokórejské dodávky zbraní do Ruska: Štúdia odhaduje hodnotu až 5,5 miliardy dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

SOUL - Severná Kórea dodala Rusku v rámci podpory jeho invázie na Ukrajinu výzbroj až za 5,5 miliardy dolárov. Ďalšie stovky miliónov by KĽDR mohla získať z Moskvy výmenou za vyslanie severokórejských vojakov na Ukrajinu, uviedla vo svojej štúdii nemecká Nadácia Friedricha Neumanna.