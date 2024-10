Severokórejčania už sú podľa rozviedky v Rusku: Unikla nahrávka, na ktorej ich vulgárni vojaci nazývajú Číňanmi!

(Zdroj: Getty Images)

KYJEV - Prvé severokórejské jednotky, ktoré prešli výcvikom v Rusku, sa dostali do Kurskej oblasti na západe krajiny. Uviedla to ukrajinská vojenská rozviedka HUR na sociálnej sieti. HUR odhaduje, že v Rusku je 12-tisíc severokórejských vojakov, vrátane 500 dôstojníkov a troch generálov.

„Vo vojne proti Ukrajine a v globálnej konfrontácii so Západom vkladá Kremeľ do Severokórejcov veľkej nádeje,“ píše HUR. Podľa nej jednotky z KĽDR podstupujú výcvik na piatich vojenských cvičiskách na východe Ruska. Na zladenie s ruskými silami, za ktoré je zodpovedný námestník ruského ministra obrany Junus-Bek Jevkurov, majú niekoľko týždňov.

‼️ 50 метрів туалетного паперу і 300 грам мила ― як росія готує війська КНДР для війни проти України 👥 Перші... Posted by Головне управління розвідки Міністерства оборони України on Thursday, October 24, 2024

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (24.10.) nepoprel tvrdenie, že Severná Kórea vyslala svojich vojakov do Ruska. Šéf Kremľa na tlačovej konferencii po summite skupiny rozvíjajúcich sa krajín BRICS podľa agentúry Reuters dodal, že je na Moskve, ako naplní zmluvu o vzájomnej obrane.

Tú v júni podpísal so severokórejským vodcom Kim Čong-unom pri návšteve Pchjongjangu a obsahuje ustanovenie o vzájomnej vojenskej pomoci. Ratifikáciu zmluvy vo štvrtok schválili ruskí poslanci. Kremeľ predtým správy o vyslaní severokórejských jednotiek odmietal ako „falošné“.

Na východe Ruska sa stretli Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: profimedia.sk)

Na nahrávke hovoria ruskí vojaci o severokórejských pohŕdavo

Ruskí vojaci v rozhovore, ktorého záznam získala ukrajinská vojenská rozviedka, hovoria pohŕdavo o vojakoch zo Severnej Kórey a špekulujú o ich vyzbrojení a možnostiach velenia. Informovala o tom americká televízia CNN na svojej internetovej stránke.

Na nahrávke jeden z ruských vojakov opisuje, ako jeho kolega dostal za úlohu stretnúť sa so Severokórejčanmi. „Prišiel a hovoril, čo s nimi do r.ti máme robiť,“ uviedol ruský vojak. Ruskí vojaci označili Severokórejčanov tvoriacich „prápory K“ vulgárne ako o „po..atých Číňanoch“.

CNN uvádza, že podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky bola nahrávka zachytená tento týždeň z ruských šifrovaných kanálov. Záznam tiež naznačuje, že na každých 30 severokórejských vojakov má byť pridelený jeden tlmočník a traja vysokopostavení dôstojníci, čo ruskí vojaci kritizujú. „Jediná vec, ktorej nerozumiem, je, že na každých 30 ľudí majú pripadať traja vysokopostavení dôstojníci. Kde ich vezmeme? Budeme ich musieť stiahnuť,“ hovorí jeden z nich.

archívne video

Intenzívny výcvik ukrajinských vojakov - budúci velitelia čaty si zdokonaľujú svoje bojové schopnosti. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Ruské uniformy

Severokórejským vojakom boli údajne vydané ruské uniformy, zbrane a falošné doklady pred pravdepodobným nasadením vo vojne. Južná Kórea tvrdí, že použila umelú inteligenciu na rozpoznávanie tvárí, aby identifikovala desiatky severokórejských dôstojníkov, ktorí asistovali Rusom pri odpaľovaní severokórejských rakiet KN-23 na ukrajinské ciele. V delegácii bola aj kľúčová postava vo vývoji severokórejských rakiet.

Soul v reakcii pohrozil dodávkami zbraní Ukrajine. Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že si nie je vedomé prítomnosti severokórejských jednotiek v Rusku. Dúfa, že „všetky strany budú podporovať deeskaláciu situácie a zaviažu sa k politickému riešeniu“, píše Reuters.