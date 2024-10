ANALÝZA Slovensko patrí v eurozóne medzi krajiny s drahšími spotrebiteľskými úvermi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Spotrebiteľské úvery na Slovensku podľa jej informácií medziročne vzrástli o 8,1 %, pričom najväčší podiel na tomto raste majú úvery so splatnosťou nad päť rokov. Priemerný mesačný rast nových spotrebiteľských úverov v roku 2024 dosiahol 4,17 %, s výrazným podielom úverov fixovaných na päť až desať rokov, ktoré majú najnižšie úrokové sadzby.Spresnila, že k dopytu po bankových úveroch na osobnú spotrebu prispieval očakávaný rast cien, ako aj postupné zlepšovanie finančnej situácie slovenských domácností. Podiel zlyhaných úverov na celkovom stave úverov poskytnutých na osobnú spotrebu dosiahol v auguste 2024 úroveň 7,1 %. Od začiatku tohto roka sa tak podiel zlyhaných úverov zvýšil len o 0,26 percentuálneho bodu (p. b.).

(Zdroj: Getty Images)

Priblížila, že celkové nové spotrebiteľské úvery rástli od januára do augusta 2023 v priemere o 2,07 % mesačne. Od januára do augusta 2024 dosiahol ich priemerný mesačný nárast 4,17 % (zmena o 2,1 p. b.). Najviac sa na tomto raste podieľali spotrebiteľské úvery s fixáciou od päť do desať rokov.

Nové spotrebiteľské úvery so začiatočnou dobou fixácie sadzby od päť rokov do desať rokov sú podľa Brziakovej dlhodobo poskytované bankami s najnižšími úrokovými sadzbami. Pri poskytovaní nových úverov na spotrebu podľa nej jednoznačne prevláda čistá nová produkcia úverov nad znovu prerokovanými úvermi. Čisté nové úvery sa v auguste 2024 podieľali na celkových nových úveroch 63,4 %, kým znovu prerokované úvery mali v auguste tohto roku podiel 36,6 %.Brziaková dodala, že priemerný mesačný nárast nových čistých spotrebiteľských úverov od januára do augusta 2023 bol 1,78 % mesačne. V roku 2024 (od januára do augusta) ich priemerný mesačný rast dosiahol 3,98 %, v porovnaní s rokom 2023 bol tak mesačný rast čistých spotrebiteľských úverov v roku 2024 vyšší o 2,2 p. b.