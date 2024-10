Marija Zacharovová (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

"Víťazstvo slobodných v rakúskych voľbách odráža únavu (tamojšej) verejnosti zo smerovania vedenia krajiny, pokiaľ ide o protiruskú politiku, sankčné vojny a ničenie obchodných väzieb s našou krajinou," povedala Zacharovová."Rakúšania si ešte pamätajú časy, keď získavali fantastické bonusy zo vzťahov s našou krajinou, a nechápu, prečo by sa ich mali vzdať. Pravda začína prenikať na povrch, chápu, čo sa deje, takže tieto trendy budú naďalej naberať na sile," dodala.

Marija Zacharovová (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin)

Zacharovová to povedala v čase, keď rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyzval všetky parlamentné strany, aby sa vyhli "konfrontácii" a hľadali kompromisy pri koaličných rozhovoroch.Prorusky orientovaná FPÖ získala v nedeľných parlamentných voľbách 28,9 percenta hlasov a stala sa prvou krajne pravicovou stranou, ktorá zvíťazila v rakúskych parlamentných voľbách od konca druhej svetovej vojny. Druhú Rakúsku ľudovú stranu (ÖVP) podporilo 26,3 percenta voličov. Tretí sociálni demokrati (SPÖ) získali 21,1 percenta hlasov, liberálna strana NEOS 9,1 percenta a koaliční Zelení 8,2 percenta.FPÖ potrebuje na zostavenie vlády koaličného partnera, no zvyšné strany, ktoré sa dostali do parlamentu, už naznačili, že o spoluprácu s ňou nemajú záujem.