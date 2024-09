Historické víťazstvo! Vo voľbách v Rakúsku prvýkrát zvíťazila krajne pravicová strana

Líder krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl. (Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru)

Podľa prvých oficiálnych predbežných výsledkov získala FPÖ 29,21 percenta hlasov, pričom dosiahla rekordný nárast hlasov o 13,04 percenta, píše APA. So ziskom 26,48 percenta skončila na druhom mieste Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Karola Nehammera, ktorá naopak utrpela rekordnú viac ako desaťpercentnú stratu. Tretia je opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s 21,05 percentahlasov. Liberálna strana NEOS získala 8,96 percenta a Zelení 8,03 percenta hlasov.

Rakúšania v nedeľu určovali zloženie Národnej rady, parlamentnej dolnej komory, na najbližších päť rokov. Voliť mohlo až 6,35 milióna oprávnených voličov. Už predvolebné prieskumy ukazovali na možný bezprecedentný úspech krajnej pravice. Terajší kancelár Nehammer z ÖVP avizoval, že by ľudovci boli ochotní vstúpiť do koalície s FPÖ za podmienky, že by si ich líder Herbert Kickl nenárokoval post kancelára.