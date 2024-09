Európske pravicové strany vítajú volebné víťazstvo FPÖ v Rakúsku

Na snímke líder krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl (Zdroj: TASR/AP Photo/Heinz-Peter Bader)

"Teší nás víťazstvo FPÖ, nášho spojenca v Európskom parlamente, v rakúskych parlamentných voľbách. Po voľbách v Taliansku, Holandsku a Francúzsku táto vlna, ktorá podporuje obranu národných záujmov, ochranu identity a obnovu suverenity, potvrdením víťazstva ľudí na celom svete," napísala Le Penová v príspevku na sieti X. Björn Höcke, jeden z lídrov krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), označil víťazstvo FPÖ za "senzáciu". "Víťazstvo FPÖ nie je len víťazstvom Rakúska — siaha ďaleko za hranice alpskej republiky a je znamením pokroku v Európe," uviedol na sieti X.

Víťazstvo FPÖ by mohlo prehĺbiť rozdiely v rámci Európskej únie

Víťazstvo euroskeptickej FPÖ by podľa agentúry Reuters mohlo prehĺbiť rozdiely v rámci Európskej únie v oblastiach zahraničnej politiky, akou je podpora Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Predseda slobodných Herbert Kickl je totiž proti posielaniu pomoci Kyjevu. Začiatkom tohto roka Kickl spečatil spojenectvo so stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý často blokoval alebo odďaľoval dôležité rozhodnutia EÚ vo veci sankcií voči Rusku a pomoci Ukrajine. "To bol víkend!! Po Česku ďalšie víťazstvo Patriotov (pravicová politická frakcia Patrioti pre Európu v Európskom parlamente, pozn. TASR) v susedstve... Nie vojne, nie migrácii a nie genderovej propagande! Gratulujem!" uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na Facebooku.

Nacionalista Geert Wilders, ktorého Strana slobody (PVV) vedie holandskú vládu, reagoval na víťazstvo FPÖ na sieti X slovami: "Holandsko, Maďarsko, Belgicko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Švédsko, Francúzsko, Španielsko, Česká republika a dnes Rakúsko! Vyhrávame! Časy sa menia! Identita, suverenita, sloboda a už žiadne nelegálne prisťahovalectvo/azyl je to, po čom túžia desiatky miliónov Európanov!" Taliansky vicepremiér Matteo Salvini z koaličnej strany Liga vo vyhlásení označil voľby v Rakúsku za "historický deň v mene zmeny". "Tým, ktorí hovoria o 'krajnej pravici', pripomeňme, že vo Viedni (tak ako takmer v celej Európe) existuje túžba po zmene tým, že sa hodnoty ako práca, rodina a bezpečnosť vrátia do centra pozornosti," konštatoval.