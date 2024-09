Z ďalšej eskalácie na Blízkom východe nezíska žiadna krajina, upozornila skupina G7

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 v pondelok upozornili, že vzájomné útoky a odvety jednotlivých strán na Blízkom východe môžu vtiahnuť región do rozsiahlejšieho konfliktu, z ktorého by neprofitovala žiadna krajina. Píšu agentúry AFP a Reuters.