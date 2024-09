Putin je na návšteve Mongolska napriek medzinárodnému zatykaču ICC

Ruský prezident Vladimir Putin s mongolským prezidentom Ukhnaagiin Khurelsukh (Zdroj: SITA/Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Ruského prezidenta privítala na slávnostnej ceremónii v hlavnom meste Mongolska čestná stráž a následne so svojím mongolským náprotivkom zamieril do vládneho paláca. Ide o prvú Putinovu cestu do krajiny, ktorá uznáva jurisdikciu ICC, odkedy na neho súd vydal zatykač pred 18 mesiacmi. Ukrajina už vyzvala Mongolsko, aby ruského prezidenta vydalo súdu v Haagu. Putinov hovorca však už minulý týždeň uviedol, že Kremeľ z toho nemá obavy.

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) kráča s mongolským prezidentom Ukhnaagiin Khurelsukh (vľavo). (Zdroj: SITA/Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Viac ako 50 Rusov pôsobiacich v zahraničí podpísalo otvorený list

Krajiny uznávajúce jurisdikciu ICC sú povinné zadržať podozrivých v prípade, že je na nich vydaný zatykač. Mongolsko ako vnútrozemský štát hraničí iba s Ruskom a Čínou a je závislý od ruského paliva a čiastočne aj elektrickej energie. ICC zároveň nemá prostriedky, ktorými by krajiny prinútil k presadzovaniu vydaných zatykačov.

"Mongolsko, podobne ako všetky ostatné krajiny, má právo rozvíjať svoje medzinárodné vzťahy v súlade so svojimi záujmami," uviedla hovorkyňa Európskej únie. Dodala však, že "Mongolsko je od roku 2002 aj zmluvnou stranou Rímskeho štatútu ICC, a teda má právne záväzky, ktoré z toho vyplývajú". EÚ už v pondelok vyjadrila obavy, že krajina nebude zatykač rešpektovať. Viac ako 50 Rusov pôsobiacich v zahraničí podpísalo otvorený list, v ktorom vyzvalo mongolskú vládu na zadržanie ruského prezidenta. Medzi signatármi je aj bývalý väzeň, ktorého Moskva prepustila v rámci nedávnej najväčšej výmeny väzňov medzi Východom a Západom od čias studenej vojny.