Hamas podľa Bidena ustupuje od dohody prímeria v Pásme Gazy

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

"Je to stále v hre (dohoda), ale nedá sa to predpovedať," povedal prezident, keď sa pripravoval na odchod z Chicaga po svojom prejave na nominačnom zjazde Demokratickej strany. "Izrael hovorí, že to môžu vyriešiť... Hamas však teraz cúva," doplnil Biden.Hamas podľa vysokopostaveného predstaviteľa palestínskeho radikálneho hnutia Usámu Hamdána už sprostredkovateľom potvrdil, že nepotrebuje "vyjednávanie o prímerí v Gaze", ale dohodu o "mechanizme implementácie", píše Reuters.

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Rokovania s cieľom dosiahnuť prímerie a prepustenie rukojemníkov sa usilujú sprostredkovať USA, Katar i Egypt. Posledné kolo sa uskutočnilo minulý týždeň v katarskej Dauhe. Hnutie Hamas tam svojich zástupcov nevyslalo a v nedeľu odmietlo návrhy predložené na týchto rokovaniach. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinilo, že marí snahy o dosiahnutie dohody.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok povedal, že rokovania, o ktoré sa v týchto dňoch usilujú medzinárodní sprostredkovatelia, sú možno poslednou príležitosťou na dosiahnutie dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy.