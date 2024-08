Takmer 40 percent Čechov si myslí, že sloboda slova sa za 10 rokov zhoršila

(Zdroj: pixabay.com/yacubee)

PRAHA - Takmer 40 percent Čechov si myslí, že situácia týkajúca sa slobody slova v ČR sa za posledných desať rokov zhoršila. Výrazná väčšina respondentov však zároveň odpovedala, že sa môže otvorene vyjadrovať k problémom a nedostatkom v spoločnosti. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky, ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR.

Výsledky, ktoré CVVM zverejnilo v pondelok, ukázali, že situáciu ohľadom slobody slova vníma ako dobrú 44 percent Čechov a ako zlú ju hodnotí 22 percent ľudí. Podľa 37 percent respondentov sa za posledných desať rokov zhoršila. Približne rovnaký počet ľudí si myslí, že sa nezmenila. Hodnotenie stavu slobody slova sa podľa výskumníkov zlepšuje s rastúcim stupňom najvyššieho dokončeného vzdelania, so zvyšujúcou sa spokojnosťou s vlastným životom či so zvyšujúcou sa dôverou v politické inštitúcie.

Pri posudzovaní možnosti občanov ovplyvňovať verejnú sféru sa Česi najčastejšie stotožňujú s názorom, že sa môžu otvorene vyjadrovať k problémom a nedostatkom v spoločnosti. Myslí si to viac než 70 percent opýtaných. Zároveň však väčšina uviedla, že si musí dávať pozor na svoje výroky, aby sa nedostala do problémov s políciou, so svojím zamestnávateľom či s ľuďmi na sociálnych sieťach.

Zhruba tri pätiny českých občanov si myslia, že sloboda slova by mala myť obmedzená v situácii, keď prejav predstavuje podporu a šírenie nenávisti k ľuďom na základe ich rasy či etnika alebo na základe ich náboženstva. Viac než 40 percent ľudí uviedlo, že v záujme bezpečnosti štátu je niekedy nevyhnutné slobodu prejavu obmedziť. Veľká väčšina (85 percent) sa však kategoricky vymedzila proti tvrdeniu, že zamestnávateľ by mal mať právo postihovať to, čo mimo práce verejne hovoria alebo robia jeho zamestnanci.

Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 15. marca do 2. júna, sa zapojilo 951 respondentov starších než 15 rokov.