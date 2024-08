PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Vláda by dnes vyzerala úplne inak! V parlamente iba šesť strán

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA – V parlamente by bolo šesť strán a Smer a Hlas by si museli hľadať nového koaličného partnera.

Ukázal to prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu Ta3. V prvej polovici augusta by voľby vyhrala strana Smer so ziskom 25,2 percent hlasov. Oproti minulému mesiacu si smeráci polepšili o 0,2 percenta hlasov. Majú tiež najväčší volebný potenciál. V prípade, že by ich volili aj voliči, pre ktorých sú teraz až druhou voľbou, mohli by vo voľbách získať až 27,5 percenta hlasov.

Druhé by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 21,9 percenta hlasov a strana si tak oproti minulému mesiacu polepšila o 0,4 percenta. Volebný potenciál strany Progresívne Slovensko sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 24,5 percent. Tretí by bol Hlas so ziskom 13,6 percenta. Oproti minulému mesiacu si polepšili o 0,2 percenta hlasov. Volebný potenciál Hlasu sa teraz pohybuje okolo 16 percent.

Do parlamentu by sa dostali ešte tri strany. KDH by dostalo rovných 7 percent hlasov. Nasledovala by Republika so ziskom 6,7 percenta a nakoniec SaS, ktorá by získala 5,8 percent hlasov. Zvyšok strán by skončil pred bránami Národnej rady SR.

Prieskum bol uskutočnený v dňoch 12. – 18. augusta 2024 na vybranej skupine 1 850 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.