Turecko neschváli snahy o spoluprácu NATO s Izraelom

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

"Kým nebude nastolený úplný a udržateľný mier v Palestíne, Turecko neschváli snahy o spoluprácu s Izraelom v rámci NATO," uviedol turecký líder na tlačovej konferencii na summite Aliancie. Erdogan, ktorého vládna strana má korene v politickom islame, je otvoreným kritikom Izraela. Turecko tiež podľa Erdogana stále pokračuje vo svojich diplomatických snahách o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. "Vyjadril som tu otvorene svoj názor, že nikdy nemôže byť dovolené, aby sa NATO stalo stranou vo vojne na Ukrajine," citovala prezidenta agentúra AFP. Zároveň poukázal na to, že nemožno zavrhovať diplomaciu a rokovania nevyhnutne neznamenajú kapituláciu.

Erdogan hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom

Turecký líder na tlačovej konferencii tiež oznámil, že nariadil šéfovi tureckej diplomacie Hakanovi Fidanovi, aby sa stretol so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom a začal s obnovou vzťahov so Sýriou. Už v nedeľu Erdogan avizoval, že Turecko by mohlo pozvať Asada "kedykoľvek" na rokovania o možnom obnovení diplomatických vzťahov. V súvislosti s predajom amerických stíhačiek F-16 Turecku Erdogan podľa vlastných slov hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý mu prisľúbil, že túto záležitosť v priebehu niekoľkých týždňov vyrieši.

Turecko odobrilo vstup Švédska do NATO

V marci americký Senát prehlasoval snahu o zastavenie predaja stíhačiek F-16 a modernizačných súprav Turecku, ktorý schválila Bidenova administratíva po tom, čo Turecko odobrilo vstup Švédska do NATO. Erdogan na piatkovej tlačovej konferencii zároveň povedal, že očakáva solidaritu od spojencov v NATO v súvislosti s tureckým bojom proti terorizmu.

Turecký líder okrem toho povedal, že jeho krajina sa chce stať stálym členom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Túto organizáciu založili v roku 2001 Rusko, Čína a stredoázijské krajiny ako protiváhu voči západným alianciám. "Nemyslíme si, že Šanghajská organizácia pre spoluprácu je alternatívou k NATO," uviedol Erdogan.