Vo Francúzsku sa uzavreli kandidátky pre druhé kolo parlamentných volieb

Ide najmä o kandidátov ľavicovej aliancie Nový ľudový front (NFP) a centristov prezidenta Emmanuela Macrona. Vo svojom volebnom okrsku uprednostnili kandidáta, ktorý má väčšiu šancu poraziť súpera z euroskeptického Národného združenia (RN). Sú medzi nimi aj niekoľkí ministri vládneho kabinetu. Podľa francúzskeho denníka Le Monde odstúpilo približne 218 kandidátov, z nich 130 bolo ľavicových a 82 z centristického bloku Spolu (ENS) vedeného Macronom. Ministerstvo vnútra tieto údaje zatiaľ nepotvrdilo.

archívne video

Brífing: Návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona u prezidentky Zuzany Čaputovej (Zdroj: Topky.sk/ Maarty)

Vo Francúzsku je 577 jednomandátových volebných obvodov, kandidáti získali mandát už v prvom kole v 76 z nich. Aspoň traja kandidáti postúpili do druhého kola v asi 300 obvodoch, uvádza Le Monde. Práve v nich sa vzdalo 218 kandidátov na treťom mieste. "Dnes máme jeden cieľ, odoprieť absolútnu väčšinu Národnému združeniu," povedal Francois Ruffin z ultraľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), ktorá je súčasťou Nového ľudového frontu spolu so zelenými, socialistami a komunistami.

Le Penová v utorok potvrdila, že je stále za zákaz nosenia moslimských šatiek na verejnosti. "Existuje množstvo problémov týkajúcich sa islamistických ideológií a šatka je len jedným z nich," povedala. Po úspechu v prvom kole volieb povedala, že jej strana pôjde do vlády iba vtedy, ak získa absolútnu väčšinu. "Nemôžeme akceptovať vstup do vlády, ak nemôžeme konať. Bola by to tá najhoršia zrada našich voličov," povedala Le Penová pre verejnoprávnu televíziu France Inter.