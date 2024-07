V Británii sa začali parlamentné voľby: Volebná kampaň beží naplno až do zatvorenia volebných miestností

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ), občania Spojeného kráľovstva môžu svoj hlas odovzdať do 22.00 h miestneho času (23.00 SELČ). Úradujúci premiér Rishi Sunak vyzval voličov, aby "zachránili Spojené kráľovstvo" pred labouristickou väčšinou tým, že budú voliť konzervatívcov.Sunak v stredu predniesol svoj posledný predvolebný prejav. Priznal, že jeho strana je vo voľbách v pozícii outsidera, avšak prisľúbil, že "bude bojovať až do posledného hvizdu".

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: SITA/AP/Tolga Akmen)

Líder opozičných labouristov Keir Starmer zas povzbudil voličov, aby si "predstavili Britániu, ktorá sa posúva dopredu spolu s labouristickou vládou". Vyhlásil, že je spokojný s kampaňou a podľa jeho slov je strana pripravená na to, čo príde ďalej.Briti si vo štvrtok volia 650 poslancov dolnej komory parlamentu v rovnakom počte volebných obvodov. Prieskumy verejnej mienky dlhodobo predpovedajú výrazné víťazstvo Labouristickej strany. V takom prípade by sa vrátila k moci po 14 rokoch v opozícii. Zároveň sa predpokladá mimoriadne slabý výsledok vládnucej Konzervatívnej strany premiéra Rishiho Sunaka.

Podľa priemeru všetkých prieskumov uskutočnených počas siedmich dní do 3. júla mali labouristi 39-percentnú podporu, čo je najmenej od začiatku kampane. Konzervatívci získali v prieskumoch 21 percent. Nasledovala pravicovo-populistická strana (Reform UK) so 16 percentami, centristickí Liberálni demokrati s 11 percentami a Zelení so šiestimi.Na základe prieskumu agentúry YouGov taktiež zverejneného v stredu by labouristi získali 431 kresiel (o 229 viac než v roku 2019), konzervatívci 102 (pokles o 263) a Liberálni demokrati 72 (nárast o 61).

V Británii beží volebná kampaň naplno až do zatvorenia volebných miestností

V Spojenom kráľovstve vo štvrtok občania hlasujú v predčasných parlamentných voľbách. Politici a ich stranícki aktivisti pokračujú v kampani a snažia sa k volebným urnám pritiahnuť čo najviac voličov, ktorých navštevujú v domácnostiach. Volebná kampaň v Spojenom kráľovstve pokračuje až do zatvorenia volebných miestností, Briti totiž vo svojej krajine nemajú moratórium, ktoré by vedenie kampane zakazovalo, vysvetľuje editor anglickej sekcie exportného servisu TASR Martin Clifford Styan.V Británii je dovedna 650 volebných obvodov, z každého vzíde jeden poslanec. Víťazom je ten, kto dostane najviac hlasov.

Polls open across the UK as voting begins in the general election



Follow live https://t.co/F40ra3kdvc — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 4, 2024

V mnohých volebných obvodoch je vopred jasné, ktorá strana tam zvíťazí, a tak sa tam ani nevedie rozsiahla kampaň. Agitácia sa sústreďuje na miesta, kde je reálna šanca, že súčasná strana prehrá a bude zvolený poslanec z inej strany. Stranícki aktivisti tam oslovujú ľudí a snažia sa ich presvedčiť, aby šli voliť ich kandidáta.Strany dokonca môžu mať k dispozícii zoznamy voličov. Aktivisti tak klopú na dvere obydlí a pýtajú sa ľudí, koho zamýšľajú voliť. Podporovateľov zároveň vyzývajú, aby do svojich okien alebo záhrad pre domami vyvesili plagáty strany. Aktivisti taktiež vyhotovujú zoznamy podporovateľov strán.

V deň volieb stoja pred volebnými miestnosťami zástupcovia strán, ktorí od voličov zisťujú ich čísla na volebných preukazoch. Na základe týchto čísel sa zisťuje, ktorí podporovatelia už hlasovali.Popoludní a večer potom aktivisti navštevujú domácnosti ľudí, ktorí ešte nevolili, a povzbudzujú ich, aby šli k urnám. Potenciálnych voličov navštevujú až takmer do zatvorenia volebných miestností. V nerozhodnutých obvodoch totiž niekoľko desiatok hlasov môže znamenať rozdiel medzi víťazstvom a porážkou.