Prestížny americký denník o Bidenovi: Mal by odstúpiť z boja o prezidentské kreslo!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

NEW YORK - Americký prezident Joe Biden by mal odstúpiť z prezidentských volieb, aby poslúžil svojej krajine, napísal v piatok významný americký denník The New York Times (NYT) v úvodníku redakčnej rady po Bidenovom výkone vo štvrtkovej debate s republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom.