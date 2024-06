Tajná plastická operácia pred televíznym duelom? Bidenov vzhľad vyvoláva kontroverzie! TOTO hovoria chirurgovia

Joe Biden sa vraj podrobil plastickej operácii. (Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert)

V prvom televíznom dueli predvolebnej kampane v USA vzniesli proti sebe vážne obvinenia úradujúci prezident Joe Biden (81) a konkurent Donald Trump (78). Kým sa Trump ako obvykle správal ako šoumen a zúrivo sa pustil do Bidena, ktorý sa poriadne zapotil. 81-ročný demokrat pred kamerou niekoľkokrát stratil niť. Po televíznom dueli sa ozýval výsmech a zlomyseľnosť voči americkému prezidentovi. Nebol to len jeho opäť raz mätúci vzhľad, ktorý vyvolával zhrozenie u divákov.

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Biden sa v televíznom dueli úplne zmenil: Diváci špekulujú o skrášľovacích procedúrach

Množstvo používateľov potom online špekulovalo o údajnom kozmetickom zákroku na americkom prezidentovi. Dôvodom bol Bidenov zdanlivo zmenený vzhľad. Potom si množstvo divákov na X (predtým Twitter) položilo otázku: Mal Biden chirurgický zákrok? V súčasnosti sa dokonca špekuluje o možnom liftingu tváre:

"Biden má novú tvár!"

"Čo... sa deje s Bidenom? ? Tvár toho chlapa vyzerá tak zvláštne."

"To nie je ------- Biden. Je mi jedno, kto je. Jeho tvár sa roztápa. Nič také neexistuje, kámo."

"Bidenova tvár sa vôbec nehýbe."

Najlepší chirurgovia sú si istí: Biden investoval do svojich kozmetických operácií

Do diskusie sa teraz zapojili aj špičkoví chirurgovia. DR. Gary Motykie, plastický chirurg z Beverly Hills, pre In Touch špekuloval: "Odhadoval by som, že Joe Biden minul za tie roky až 100 000 dolárov na plastickú chirurgiu!" DR. Yoel Shahar, chirurg z New Yorku, dodal: "Vyzerá úplne inak. Odhady nákladov na Bidenov údajný facelift sa pohybujú od 40 000 do 250 000 dolárov."

Má Joe Biden facelifting?

Aj chirurg Dr. Nicholas Jones z Atlanty mal čo povedať o Bidenovom vzhľade. V rozhovore pre Irish Star vysvetlil: "Ak sa pozrieme pozorne na jeho bokombrady, je tam rovný, neprirodzený okraj, ktorý by mohol byť výrečným znakom jazvy po facelifte."