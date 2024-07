Bidenova rodina stojí pri ňom: Nevydaril sa mu televízny duel

(Zdroj: AP Photo/John Bazemore)

Trump just released a brutal 95 second ad of Joe Biden's debate lowlights: pic.twitter.com/enusIKHhwN — End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024

CNN poznamenala, že nedeľňajšie stretnutie bolo dlho plánované a renomovaná fotografka Annie Leibovitzová na ňom mala pôvodne zhotoviť fotografie členov prezidentovej rodiny. Stretnutie, na ktorom sa okrem iných zúčastnili Bidenova manželka Jill, syn Hunter a jeho vnúčatá, podľa zdrojov CNN nebolo zamerané na to, či by mal prezident odstúpiť z predvolebnej kampane, ale na to, ako by mu mohla pomôcť jeho rodina. Tá mu vyjadrila svoju "neobmedzenú podporu".

archívne video

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na stretnutí sa tiež diskutovalo o tom, či by mal byť prepustený niektorý z Bidenových poradcov, ktorí ho pripravovali na diskusiu, a či by sa mali vykonať zmeny v personálnom obsadení jeho tímu. Biden je však podľa CNN známy tým, že je lojálny, chráni svojich poradcov a nerád ich prepúšťa.

Bidenovi poradcovia sú teraz pod veľkým tlakom

CNN píše, že Bidenovi poradcovia sú teraz pod veľkým tlakom. Bidenov tím strávil takmer celý týždeň v Camp Davide a snažil sa pripraviť prezidenta na akýkoľvek scenár vývoja diskusie s Trumpom vysielanej práve na tejto stanici.

Na verejnosť sa dostali i prvé náznaky nespokojnosti s kľúčovými členmi Bidenovho tímu. Floridský právnik John Morgan, jeden z najvýznamnejších darcov Demokratickej strany, na sieti X vyzval na okamžitý odchod poradkyne Anity Dunnovej a jej manžela Boba Bauera, ktorý je Bidenovým osobným právnikom.