Špekulácie o Bidenovej volebnej rezignácii! Obvinenia prezidenta aj manželky: Odhalenie z Bieleho domu

Joe Biden s manželkou Jill. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Po katastrofálnom výkone Joea Bidena v predvolebnej diskusii si mnohí voliči kladú otázku, či je Biden vlastne ešte dostatočne fit na funkciu prezidenta. Objavujú sa aj špekulácie o rezignácii Joea Bidena z prezidentskej kandidatúry. Vyzývajú ho k nej aj jeho najvernejší. Michelle Obamová by podľa Washington Post s kandidatúrou nesúhlasila a Kamala Harrisová sa neteší veľkej obľube. O Bidenovom stave sa v súčasnosti búrlivo diskutuje aj v Bielom dome. To, čo o Joeovi Bidenovi hovoria súčasní aj bývalí zamestnanci Bieleho domu, neveští nič dobré.

Biden pod neustálou paľbou kritiky po debakli v debate

S občas zachrípnutým hlasom a početnými prešľapmi sa Joe Biden objavil minulý týždeň v americkej televízii v televíznom dueli proti vyzývateľovi Donaldovi Trumpovi. Bidenov štáb predvolebnej kampane sa potom snažil všetko zľahčovať, aby zamedzil obavám o 81-ročného prezidenta. Okrem iného vinil „prechladnutie“ z Bidenovho ťažko zrozumiteľného hlasu. Iní naproti tumu povedali po nbepresvedčivom vystúpení v debate, že Biden bude teraz takto hovoriť každý deň.

Fotograf Bieleho domu: „Je čas, aby Joe odišiel“

Chandler West, bývalý zástupca riaditeľa fotografie v Bielom dome, našiel ešte jasnejšie slová. Na svojom Instagram Story vysvetlil: "Je čas, aby Joe odišiel. Poznám veľa týchto ľudí a viem, ako funguje Biely dom," pokračoval West. "Povedia, že je prechladnutý alebo mal len "zlú noc", ale celé týždne a mesiace všetci v súkromí hovorili to, čo sme videli minulú noc - Joe nie je taký silný ako pred rokom."

A tým to pre Westa, ktorý slúžil v Bielom dome od januára 2021 do mája 2022, neskončilo. V rozhovore pre Axios povedal: "Diskusia nebola (Bidenov) prvý zlý deň a nebude ani posledný."

Jill Bidenová zámerne chráni manžela pred verejnosťou

Reportéri sa roky sťažovali na prístup k prezidentovi a tvrdili, že jeho zamestnanci robia všetko pre to, aby Biden trávil čo najmenej času s tlačou. Špekuluje sa, že prezidentovi najbližší, najmä prvá dáma Jill Bidenová, ho od jeho nástupu do funkcie skrývali – najmä po tom, čo bol jeho zlý zdravotný stav jasne evidentný počas rozpravy minulý štvrtok večer.

Bývalý predstaviteľ Bieleho domu pre Axios povedal, že Jill "veľmi chránila prezidenta". Bývalý zamestnanec tvrdí, že k nemu takmer nikoho nepustí. "Oddelenie medzi rodinou a personálom Bieleho domu bolo veľmi veľké," dodal bývalý zamestnanec. "Nemalo by to tak byť a zvyčajne to tak nie je, dokonca ani v Trumpovom Bielom dome."

Šokujúce výsledky prieskumu

Od jeho prvých mesiacov v úrade mali zamestnanci Bieleho domu pocit, že Bidenovi najbližší spojenci sa snažili utajiť všetko o jeho zdravotnom stave. Zdá sa však, že jej plán naozaj nevyšiel. Prieskum zverejnený v nedeľu (30. júna) ukazuje, že 72 percent voličov verí, že Biden nemá kognitívne schopnosti na ďalšie funkčné obdobie. Ide o nárast o sedem percentuálnych bodov v porovnaní s rovnakým prieskumom uskutočneným v júni pred diskusiou.