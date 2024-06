Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu: Bidenov plán o prímerí v Pásme Gazy sú len slová

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Maya Alleruzzo)

BEJRÚT - Plán na prímerie v Pásme Gazy, ktorý predstavil americký prezident Joe Biden, sú "len slová" a palestínske hnutie Hamas nedostalo písomne nijaké záväzky spojené s prímerím. Vyhlásil to vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ Hamasu sídliaci v libanonskom Bejrúte Usáma Hamdán. Informujeme podľa správy agentúry AFP.

Šéf Bieleho domu predstavil minulý týždeň trojfázový plán, ktorý by mal prispieť k ukončeniu konfliktu, k prepusteniu všetkých rukojemníkov a obnoveniu zničených palestínskych území, nad ktorými by už nevládol Hamas. Podľa Washingtonu s týmto plánom súhlasil aj Izrael. "Nie je nijaký návrh, sú to len slová, ktoré Biden povedal v príhovore," uviedol Hamdán pre agentúru AFP. "Američania zatiaľ nepredložili nič zdokumentované alebo napísane, čo ich zaväzuje k tomu, čo Biden vo svojom príhovore povedal," dodal.

Hamas je ochotný prijať akýkoľvek plán, ktorý spĺňa jeho kľúčové požiadavky

Podľa predstaviteľa Hamasu sa americký prezident snaží "zakryť" to, že Izrael odmietol dohodu o prímerí predloženú začiatkom mája, s ktorou súhlasilo jeho hnutie. Hamdán tiež uviedol, že Hamas je ochotný prijať akýkoľvek plán, ktorý spĺňa jeho kľúčové požiadavky na úplne stiahnutie izraelských vojakov a trvalé prímerie v Pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko po tom, čo Biden predstavil plán, uviedol, že americký prezident nezverejnil všetky podrobnosti dohody a ide len o "čiastočný" postup.

Boje neboli prerušené

Spojené štáty sa spolu s Katarom a Egyptom už mesiace zapájajú do rokovaní o podrobnostiach prímeria v Pásme Gazy. Okrem sedemdňového prerušenia bojov vlani v novembri, počas ktorého bolo prepustených vyše 100 rukojemníkov, však boje neboli prerušené. Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zomrelo približne 1200 ľudí, zväčša civilistov. Militanti tiež uniesli asi 250 rukojemníkov, z ktorých sa 120 vrátane asi 41 mŕtvych stále nachádza v Gaze. Izrael v reakcii spustil ofenzívu v Pásme Gazy, v dôsledku ktorej zomrelo podľa úradov vedených Hamasom už najmenej 36.654 ľudí.