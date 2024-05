Hrozivé varovanie experta: Ak urobí NATO na Ukrajine túto vec, hrozí 3. svetová vojna

Ukrajinský vojak nesie na fronte delostreleckú muníciu (Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky)

KYJEV - Viaceré krajiny NATO v súčasnosti zvažujú podporu Ukrajiny vlastným personálom vo vojnovej zóne. Vojenský expert sa domnieva, že by to mohlo viesť k ďalšej eskalácii konfliktu s Ruskom. Malo by sa teraz namiesto toho rokovať o prímerí?

Ukrajina sa už viac ako dva roky musí brániť ruským útokom. Vojaci to niekedy zvládajú viac, inokedy menej dobre. Západ robí veľa pre podporu Ukrajiny v boji proti kremeľským jednotkám. Doteraz sa však pomoc obmedzovala na poskytnutie peňazí, zbraní a ďalšieho vojenského materiálu Kyjevu. Nedávno sa však v rámci štátov NATO diskutovalo aj o vysielaní vlastného personálu do vojnových oblastí. Vojenský expert teraz varuje, že to môže viesť k tretej svetovej vojne.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 825 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Personál NATO na Ukrajine? Expert varuje pred vstupom do tretej svetovej vojny

Jednou z vecí, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, je, že ukrajinských vojakov budú na mieste cvičiť západní vojenskí inštruktori. Uvažuje sa aj o vlastných logistických zariadeniach NATO za frontovou líniou. Mohlo by dôjsť aj k rozšíreniu západnej protivzdušnej obrany na západnej Ukrajine. To všetko má Ukrajine pomôcť stať sa rýchlejšou a efektívnejšou v boji proti Putinovým silám. Plukovník vo výslužbe Ralph Thiele (70) sa však obáva, že takéto opatrenia ešte viac vyhrotia konflikt. Predseda Political-Military Society, prezident EuroDefense a generálny riaditeľ spoločnosti StratByrd Consulting to objasňuje v článku pre „Focus“. O plánoch hovorí: "V praxi to znamená, že západné vojenské jednotky nasadené na tento účel prevezmú kľúčové úlohy ukrajinských ozbrojených síl. Stanú sa účastníkom vojny a v dohľadnej dobe aj terčom ruských útokov.“ Bol by to „vstup do priamej účasti Západu vo vojne“.

Ralph Thiele chce rokovania s Ruskom a prímerie

Ralph Thiele preto vystupuje proti podpore Ukrajiny zo strany západného vojenského personálu priamo na mieste. Odborník však obhajuje „rokovania o prímerí“. Je to potrebné aj preto, aby sa v najbližších rokoch mohol uskutočniť „obrat v zbrojárskom priemysle“. Thiele ďalej hovorí, že podpora zo Západu v súčasnosti nestačí „na zníženie menejcennosti ukrajinskej protivzdušnej obrany“. Varuje tiež pred jadrovým konfliktom s Ruskom, ak by USA priamo vojensky zasiahli.

Macronove plány

O vyslaní západných vojenských inštruktorov na Ukrajinu sa zatiaľ nerozhodlo. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov to dal v pondelok večer opäť jasne najavo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje budúci týždeň predstaviť plán možného nasadenia vlastných vojenských inštruktorov. Chce tak urobiť, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Normandiu, aby si pripomenul vylodenie spojencov v druhej svetovej vojne. Macron už vo februári hovoril o vyslaní pozemných jednotiek na Ukrajinu, čo vyvolalo búrlivú diskusiu medzi západnými spojencami.

Francúzsky prezident je momentálne aj za to, aby Ukrajina mohla útočiť na ciele v Rusku západnými zbraňami. Vodca Kremľa Vladimir Putin pred takýmto krokom varoval a pohrozil Európe „vážnymi následkami“, ak by k nemu došlo. „Týmto predstaviteľom NATO, najmä v Európe a najmä v malých krajinách, by malo byť jasné, s čím sa zahrávajú,“ povedal Putin v utorok v uzbeckej metropole Taškente na záver svojej štátnej návštevy. Naznačil možnosť vojenských protiútokov.