Príbeh Slováka, ktorý bojoval na ruskej strane: Mal byť medikom, ale poslali ho do útoku, teraz kričí Sláva Ukrajine!

Slovák Jaroslav Galajčík, ktorý bojoval za Rusov skončil v ukrajinskom zajatí (Zdroj: Facebook/Aleksandr Kachura)

Video so zajatcom natočil Oleksander Kačura, ukrajinský producent. Vo videu Jaroslav tvrdí, že je medik a v ruskej armáde mal odnášať zranených do bezpečia, no Rusi ho poslali do útoku. Na príbeh Jaroslava upozornil portál aktuality.sk.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 831 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Na otázku Kačuru, či majú ľudia bojovať proti Ukrajine odpovedá rázne. „Nie, ani do ruskej armády nemajú vstupovať. Ani na územie Ukrajiny,“ dodáva Jaroslav. Ukrajinský producent upresnil, že ani Jaroslavovi sa to nevyplatilo.

Pre aktuality.sk Kačura uviedol, že Galajčík mal byť zdravotníkom a v deň keď bol zajatý sa skrýval v prázdnom zákope. Keď sa na jeho pozíciu dostal dron, vyrazil dopredu, no namiesto ruských vojakov natrafil na tých ukrajinských. Hoci mu najskôr Rusi tvrdili, že do útoku nepôjde a do bojových aktivít ho nezapájali, neskôr ho poslali rovno do útoku. Podľa slov Jaroslava bolo na ich strane aj veľa zranených. Zmluvu s Kremľom údajne podpísal spolu s ďalšími mužmi, za mesačnú odmenu cca 2000 eur.

Na Slovensko sa vrátiť neplánuje, lebo by riskoval väzenie za účasť v cudzom vojsku a trest odňatia slobody vo výške 2 až 8 rokov. Portál aktuality upozornil aj na fakt, že na sociálnych sieťach sa výzor zajatého Slováka zhoduje s menou Juraj Halajčík a nie Galajčík. Dokonca dva nezávislé zdroje uviedli, že ide o jednu a tú istú osobu. Zatiaľ neexistujú informácie, či ukrajinská strana o Jurajovi informovala aj slovenské úrady, ale o tomto konkrétnom prípade nevie ani slovenské veľvyslanectvo v Kyjeve. "V uvedenom prípade nebol informovaný rezort diplomacie a ani príslušný zastupiteľský úrad," uviedol v stanovisku pre aktuality.sk komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.