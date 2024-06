Ukrajinskú policajtku prepustili po dvoch rokoch z ruského zajatia: Otrasný pohľad! Vyhladovaná, bili ju a zneužívali!

Marianu prepustili spolu s ďalšími 74 zajatcami (Zdroj: Instagram/tvoya.yaa)

Mariana (24) pôsobila ako vyšetrovateľka Národnej polície Ukrajiny. V zajatí skončila spolu so svojou sestrou keď sa v apríli 2022 skrývali pred ruským bombardovaním v oceliarni Azovstal. Mariana bola v zajateckom tábora, zatiaľ čo jej sestru zachránili, informoval New York Post.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 829 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Jej rodina uviedla, že Mariana bola zneužívaná a počas zajatia dostala aj silný zápal priedušiek. „Napriek liečbe, vrátane antibiotík sa jej však zdravotný stav nezlepšil,“ povedala v januári jej matka Nataliia pre spravodajskú stanicu ZMINA. Odvolávala sa pritom na listy, ktoré jej dcéra posielala.

„Výrazne schudla, oslabil sa jej aj imunitný systém, začali jej vypadávať vlasy a trpela amenoreou (pozn. red. neprítomnosť menštruácie),“ dodala jej matka. Mariana po prepustení uviedla, že v tábore bola aj bitá a často trpela hladom. Zatiaľ čo jej listy matke zakaždým dorazili, ona ani jeden list od matky nedostala. Nemohla teda vedieť, čo sa stalo jej sestre a či ešte žije.

Mariana bola držaná v táboroch Olenivka, Taganrog a Mariupol. Hoci ruská strana Marianu nútila, aby sa stala zbehom, tá všetky ich ponuky odmietla a radšej naďalej trpela v zajateckých táboroch. „Dcéru sa snažili prilákať sladkými prísľubmi veľkého platu a zastrašovaním,“ dodala matka. V rámci výmeny bolo prepustených 75 Ukrajincov a 75 ruských väzňov.