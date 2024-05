Český exposlanec Feri nastúpil do väzenia: Odpyká si tri roky za znásilnenie

Dominik Feri (Zdroj: Profimedia.sk)

PRAHA - Český exposlanec Dominik Feri nastúpil do väzenia, v pondelok to uviedol web tn.cz. Trojročný trest za dve znásilnenia a jeden pokus oň mu v apríli potvrdil odvolací Mestský súd v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

Hovorca Obvodného súdu pre Prahu 3 Marek Bodlák potvrdil, že Feri si výzvu na nástup do väznice prevzal 23. mája s tým, že do nej musí nastúpiť do piatich dní. Najneskorší možný termín tak bol v utorok 28. mája.Podľa servera tn.cz Feri nastúpil do väznice v Tepliciach v pondelok popoludní. Spravodajská stanica ČT24 uviedla, že bývalý poslanec do väznice nastúpil už počas víkendu.

Feriho vlani odsúdil prvostupňový Obvodný súd pre Prahu 3 a to vo všetkých bodoch obžaloby. Exposlanec sa na mieste odvolal, prípad preto tento rok pojednával aj odvolací Mestský súd v Prahe, ktorý rozhodnutie prvostupňového potvrdil. Feri okrem troch rokov za mrežami musí obetiam zaplatiť aj odškodné. Naďalej však vinu odmieta a chce podať dovolanie k Najvyššiemu súdu.

Podľa rozsudku Feri ešte ako študent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a člen zastupiteľstva mesta Teplice znásilnil vo svojom byte v Prahe dve ženy. Jedna z nich mala v tom čase 17 rokov, za čo mu hrozila vyššia trestná sadzba. Tretí skutok, klasifikovaný ako pokus o znásilnenie, sa podľa rozsudku odohral v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR, kde Feri v kuchynke obťažoval svoju stážistku.