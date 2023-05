Otváračka nákupného centra: Šebestová za sexicu, Barbie moderátorka a Bruno... Prišiel si na POHOVOR?!

BRATISLAVA - Hlavné mesto Slovenska momentálne zažíva nákupný ošiaľ. Postaralo sa o to otvorenie druhej časti obchodného centra na nábreží Dunaja. Novými priestormi sa prišli pokochať aj známi Slováci. Medzi nimi nechýbala ani bývalá miss Magdaléna Šebestová (39), ktorá prišla za poriadnu sexicu. Na otváračku dorazila aj známa moderátorka, ktorá pripomínala bábiku Barbie. No a ukázal sa aj moderátor Bruno Ciberej (44), ktorý si zrejme túto neformálnu udalosť pomýlil s niečím škrobenejším.

Nákupná horúčka chytila aj známych Slovákov! Včera sa konalo otvorenie novej časti nákupného centra Eurovea, ležiaceho na nábreží Dunaja, pre pozvaných hostí. A od dnešného dňa sa môže už každý pokochať novými obchodmi či modernými priestormi.

Včerajšiu akciu prišlo podporiť množstvo celebrít. Medzi nimi aj Miss Slovensko 2006, ktorá dorazila v obtiahnutom sivom overale. Tento kúsok neodhaľoval nič a zároveň všetko. Outfitom dokonale vyzdvihla svoju stále perfektnú postavu. Jej vzhľad bol jednoducho wau! A jemné detaily v podobe minimalistického náhrdelníka, jednofarebných lodičiek a kučeravých vlasov tomu dodávali celkový šmrnc.

Nechýbala ani moderátorka Fashion TV Dominika Ducová, ktorá módu nesmierne miluje. Dôkazom toho je aj jej dokonalý výzor spolu s outfitom, ktorý náramne pripomínal bábiku Barbie. Ružové sako a doplnky v tom istom tóne iba potvrdzovali to, že Dominika by mohla byť novou tvárou tejto celosvetovo známej značky detských hračiek.

Moderátor Bruno Ciberej sa tiež prišiel porozhliadnuť po nových kúskoch do šatníka. Avšak na neformálnu udalosť prišiel, v porovnaní s inými, akosi oficiálnejšie nahodený. Jojkár si na svojich outfitoch necháva záležať, ale tentoraz vyzeral, akoby namiesto otváračky prišiel na pohovor.

Medzi pozvanými nechýbala napríklad ani Barbora Krajčírová, ktorá si dopĺňala skriňu o najnovšie úlovky a neskôr sa so synom presunuli aj do časti s jedlom, kde si vybrali reštauráciu Nordsee. Aj Zuzana Plačková či Fero Mikloško zavítali do rôznych predajní. Viac fotiek z tejto udalosti nájdete v našej galérii nižšie.