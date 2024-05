Sudkyňa v Grécku pozastavila stíhanie obvinených v kauze smrti stoviek migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Skye McKee/MSF Via AP)

Proces sa konal v gréckom prístavnom meste Kalamata. Egypťania boli obvinení zo zapríčinenia stroskotania lode, smerujúcej z Líbye do Talianska, pri južnom pobreží Grécka, na palube ktorej bolo údajne okolo 600 ľudí. Predpokladá sa, že viac ako 500 ľudí sa utopilo. Zachránených bolo 104 ľudí, väčšinou migrantov zo Sýrie, Pakistanu a Egypta. Nájsť sa podarilo len 82 tiel.

More na mieste nešťastia je hlboké asi 5000 metrov

Podľa preživších bola väčšina ľudí uväznená v podpalubí a nedokázali sa včas vyslobodiť. More na mieste nešťastia je hlboké asi 5000 metrov. Záchrana obetí z potopenej lode bola preto čoskoro vylúčená. V prípade dokázania viny by mužom hrozilo doživotie. Egypťania vo veku od 20 do 40 rokov obvinenia z pašovania ľudí popierali a tvrdili, že za plavbu z líbyjského prístavného mesta Tobruk do Európy sami zaplatili.

Po nehode sa ozvala aj kritika na adresu gréckej pobrežnej stráže

Podľa pobrežnej stráže a prokuratúry ich pozostalí na základe fotografií označili za pašerákov, ktorí riadili loď a udržiavali na palube poriadok, pričom niekedy použili aj násilie. Po nehode sa ozvala aj kritika na adresu gréckej pobrežnej stráže, že nesprevádzala loď do bezpečného prístavu. Jej predstavitelia uviedli, že niekoľkokrát ponúkli pomoc, ale posádka ju odmietla s tým, že chce ísť do Talianska, nie do Grécka. Bez jej súhlasu nechcela stráž loď odtiahnuť aby na palube nevznikla panika.

V tomto bode sa však objavili protichodné tvrdenia očitých svedkov. Podľa niektorých pobrežná stráž vzala loď do vleku, v dôsledku čoho vypukla na palube panika a plavidlo sa prevrátilo. Iní vypovedali, že panika nastala bez pričinenia pobrežnej stráže.