Šokujúci zásah policajta: Život dvoch detí zachránil v poslednej chvíli, otec ich chcel obe utopiť!

Počas bežného dňa zaujal hliadkujúceho policajta podozrivý automobil na pláži. Ako sa blížil k vozidlu, počul krik detí a spozoroval vo vode muža s dvoma malými deťmi. Potom začal naňho muž kričať, že si má držať odstup. To už policajt neváhal ani sekundu a zavolal si posily, informoval britský Daily Mail.

Príslušníci policajnej hliadky potom vytvorili ľudskú reťaz, aby muža spacifikovali, zatiaľ čo jeden z policajtov vytiahol obe deti z vody. Podľa dostupných informácií mali obe deti menej ako tri roky. Podľa portálu News8 malo ísť o dvojičky, chlapca a dievča.

Obe deti boli prevezené vo vážnom stave na jednotku intenzívnej starostlivosti do miestnej nemocnice. Tam mala údajne prísť aj ich matka. Pri zásahu boli traja policajti zranení. Muž zostáva vo väzbe a aktuálne prebieha vyšetrovanie. Je obvinený z pokusu o dvojnásobnú vraždu.