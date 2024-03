Scholz vyzval na prímerie v Gaze: Izrael zasiahol v Sýrii sklad zbraní, ktorý využíval Hizballáh

Nemecký kancelár Olaf Scholz pri vystupovaní z auta. (archívna snímka) (Zdroj: profimedia.sk)

"Bolo by dôležité, aby sa teraz veľmi rýchlo dosiahla dohoda o prímerí, ktorá by umožnila prepustenie rukojemníkov a zároveň by umožnila prísun humanitárnej pomoci do Gazy," uviedol Scholz, ktorý v nedeľu navštívi Jordánsko a Izrael.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Podľa neho je potrebné také prímerie, ktoré by vydržalo v dohľadnej budúcnosti. Zároveň varoval Izrael pred vykonaním vojenskej operácie v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok schválil operáciu v tomto meste napriek rastúcej medzinárodnej kritike, keďže v Rafahu sa nachádza jeden a pol milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných oblastiach Pásma Gazy.

Scholz v tejto súvislosti vyjadril obavy o ďalší vývoj izraelského ťaženia. Podľa neho totiž existuje riziko, že "komplexná ofenzíva v Rafahu by mohla viesť k mnohým civilným obetiam, ktorým sa treba za každú cenu vyhnúť." Zdôraznil, že je dôležité, aby nedošlo k rozsiahlej ľudskej katastrofe. Zopakoval, že Izrael má právo brániť sa po útokoch militantného hnutia Hamas a iných radikálnych skupín zo 7. októbra 2023. Musia však pritom byť dodržiavané pravidlá medzinárodného práva, upozornil Scholz.

Nemecký kancelár sa v nedeľu v prístavnom meste Akaba stretne s jordánskym kráľom Abdalláhom II. Následne odcestuje do Izraela, kde bude rokovať s Netanjahuom a izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom. Stretnúť sa má aj s príbuznými unesených rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy.

Pôjde o druhú návštevu Scholza v regióne od začiatku vojny v pobrežnej palestínskej enkláve. Podľa DPA tam má diskutovať aj o tom, ako môže úspešne fungovať mierové spolužitie medzi palestínskym štátom a Izraelom. Schôdzka s predstaviteľmi palestínskej samosprávy na programe nie je.

Izrael zasiahol sklad zbraní

Izraelské nálety v nedeľu skoro ráno zasiahli niekoľko cieľov na juhuzápade Sýrie, informovali tamojšie štátne médiá, podľa ktorých sa pri útokoch zranil jeden sýrsky vojak. Informuje agentúra AFP. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii vo svojej správe uviedlo, že izraelské sily zaútočili na najmenej dva ciele vrátane skladu zbraní v pohorí Kalamún v provincii Damask, ktorý patril sýrskej armáde a využívali ho militanti z libanonského hnutia Hizballáh.

Terčom útoku sa stalo aj ďalšie stanovište v blízkosti armádneho práporu v tej istej oblasti, dodalo SOHR s tým, že na jednom z týchto stanovíšť vypukol požiar. Sýrska agentúra SANA vo vyhlásení s odvolaním sa na armádny zdroj uviedla, že "izraelský nepriateľ uskutočnil letecký útok... zameraný na niekoľko bodov" na juhu krajiny. Nešpecifikovala však, v ktorej oblasti k nemu došlo. Dodala, že pri útoku sa zranil vojak a hlásila tiež "materiálne škody" s tým, že protivzdušná obrana zničila niektoré z rakiet.

Izrael vykonal stovky vzdušných náletov na území Sýrie, odkedy v tejto krajine vypukla v roku 2011 občianska vojna. Údery sa sústredili predovšetkým na Iránom podporované ozbrojené skupiny vrátane militantov z Hizballáhu, ako aj pozície sýrskej armády. Od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas - spojencom Hizballáhu - v Pásme Gazy, ktorú rozpútal útok militantov na Izrael z vlaňajšieho októbra, sa nálety v Sýrii ešte viac zintenzívnili.

Izraelská armáda tento týždeň informovala, že za posledných päť mesiacov zasiahla približne 4500 cieľov Hizballáhu v Libanone a Sýrii, pričom zabila 300 bojovníkov tejto skupiny a viac ako 750 zranila.