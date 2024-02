Veľké zmierenie premiérov na summite V4! VIDEO Podľa Fica formát pretrvá, ohľadom Ukrajiny padli odlišné názory

Zľava slovenský premiér Robert Fico, poľský premiér Donald Tusk, český premiér Petr Fiala a maďarský premiér Viktor Orbán na summite Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Emmanuel Macron urobil zo slovenskej opozície a liberálnych médií hlupákov, tvrdí Robert Fico (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

15:55 Rokovanie bolo podľa Fialu veľmi dlhé, neľahké, ale otvorené a vecné. Zdôraznil, že medzi názormi lídrov a postojmi jednotlivých krajín sú rozdiely, ktoré sa nezmenili. "Nie je potrebné skrývať, že medzi nami existujú výrazné rozdiely," povedal s tým, že ČR a Poľsko sa chcú naďalej podieľať aj na vojenskej pomoci Ukrajine, zatiaľ čo SR a Maďarsko tento postoj nezdieľajú. Sú však podľa neho pripravené podieľať sa na pomoci finančne či humanitárne.

Český premiér tiež reagoval na otázku, či má V4 ešte budúcnosť. "Je to určite trošku iná inštitúcia, než aká bola pred ruskou agresiou na Ukrajine. Tak to jednoducho je... Ale som rád, že možno aj vďaka našej komunikácii sa darí dosahovať na európskej úrovni spoločné riešenia a jednotný postoj k podpore Ukrajiny a odsúdeniu ruskej agresie," vysvetlil Fiala.

14:20 Premiér SR Róbert Fico sa vyjadril, že toto stretnutie V4 bolo veľmi dôležité. Neverí, že ďalšími bojmi sa vyrieši vojna na Ukrajine. EÚ by mala mať svoj vlastný mierový plán."O niekoľko rokov vojna skončí, možno tu už ani my nebudeme, ale formát V4 pretrvá." Slovenský premiér povedal, že nás čaká rozširovanie EÚ. "Máme rovnaký názor na význam jadrovej energetiky, v oblasti migračnej krízy. Rád by som dodal aj dvojitú kvalitu potravín," povedal s tým, že ľudia v niektorých štátoch majú kvalitnejšie potraviny, ako sú inde v EÚ. Podľa Fica sa prejavila skúsenosť a schopnosť lídrov vidieť do budúcnosti. "V4 môže byť do budúcnosti veľmi dôležiý formát," dodal na záver svojho príhovoru.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

13:50 Maďarský premiér Viktor Orbán zhodnotil, že krajiny by mali spolupracovať v rámci V4. Ohľadom vojny Ukrajina podľa neho potrebuje pomoc. Vyjadril sa, že je to správna cesta. "Rusko porušilo medzinárodné právo. Maďarsko nechce spoločnú hranicu s Ruskom. Máme na to zlé spomienky. Ukrajine chceme pomáhať, potrebujeme entitu medzi nami a Rusmi. Rozdiel je len v pomoci. Neposkytneme zbrane a vojakov, ale chceme naďalej pomáhať," podotkol Orbán.

"Aktuálnou témou je aj migračná politika, preto sa Maďarsku oplatí riešiť aj túto problematiku v rámci V4. Greendeal bez nukleármnej energie neexistuje, v tomto stanovisku sa zhodujeme. Maďarsko je pripravené pokračovať v spolupráci," povedal na záver.

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP/Branislav Bibel)

13:30 "Všetci si pamätáme Pražskú jar. Právny štát, nezávislosť, aj tak sú charakterizované krajiny V4. Priateľstvo medzi našimi národmi je a existuje," prehlásil Donald Tusk. "Som úplne kľudný. Základom V4, to, čo sme si stanovili vo svojom srdci, tak by sme mali rokovať aj o Ukrajine. V čiastočnej spolupráci by sme mohli nájsť spoločnú reč," dodal. Dnes sú vzťahy vo V4 o niečo zložitejšie, ale Tusk verí, že zoskupenie bude jednotné.

13:20 Premiéri všetkých krajín Vyšehradskej skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) sa zhodujú v tom, že ruská agresia proti Ukrajine je hrubým porušením medzinárodného práva a že Ukrajina potrebuje pomoc. Po rokovaní lídrov krajín V4 v Prahe to dnes povedal premiér Petr Fiala (ODS).

Krajiny vyšehradskej štvorky sa podľa predsedu českej vlády líšia v názoroch na príčiny ruskej agresie na Ukrajine i na formy pomoci, ktoré sú ochotné napadnutej krajine poskytovať. Česko a Poľsko poskytujú Ukrajine aj vojenskú pomoc. Maďarsko a Slovensko tento postoj nezdieľajú, ale sú pripravené sa podieľať inak - humanitárne či finančne, poznamenal Fiala.

Summit Vyšehradskej skupiny V4 v Prahe (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

13:03 Po Česku neplánujú na Ukrajinu vyslať svojich vojakov ani Poľsko. Potvrdil to premiér Donald Tusk na utorkovom rokovaní. "Poľsko nepredpokladá vyslanie svojich jednotiek na územie Ukrajiny," povedal. Dodal, že ide o spoločný postoj dvoch krajín, ktoré sa "v pomoci Ukrajine a v jej vojenskom úsilí angažujú viac ako väčšina."

"Nemyslím si, že by sme mali dnes špekulovať o budúcnosti, o tom, či nastanú okolnosti, ktoré zmenia tento postoj. Dnes by sme sa mali sústrediť – ako to robia vlády Poľska a Česka – na maximálnu podporu Ukrajiny v jej vojenskom úsilí," povedal poľský premiér. Tusk ďalej uviedol, že ak by sa v pomoci Ukrajine angažovali všetky krajiny Európskej únie tak ako Poľsko a Česká republika, "možno by nebolo potrebné diskutovať o iných formách podpory".

Premiér Českej republiky Petr Fiala a jeho poľský kolega Donald Tusk krátko pred summitom V4 v Prahe (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek)

12:40 Podľa Fialu sa v ČR o vyslaní vojakov na Ukrajinu neuvažuje. Dôležitejšie je podľa neho "pomôcť Ukrajine brániť sa proti agresii Ruska, aby neboli naplnené ciele režimu Vladimira Putina". Dodal, že je to dôležité pre Európu, globálnu bezpečnosť a pre svet ako taký. Aby Ukrajina zvíťazila, je potrebné podporovať ju všetkými spôsobmi, a to vojensky, humanitárne a finančne, dodal Fiala.

12:10 Premiér Fiala ďakuje poľskému kolegovi Donaldovi Tuskovi, ktorý prejavil záujem podieľať sa na takzvanej českej iniciatíve, ktorej cieľom je zabezpečiť zrýchlené dodávky munície pre ukrajinskú armádu z krajín mimo Európy, informuje TASR. Fiala dodal, že je rád a pokladá za dôležité, že sa s poľským premiérom zhodujú v otázkach ruskej invázie na Ukrajinu.

"Vieme, kto je agresor, vieme, kto je obeť. Nepochybujeme o týchto veciach a sme jednoznačne pripravení aj naďalej silne podporovať Ukrajinu a, naopak, hľadať všetky cesty k tomu, ako našu podporu ešte zvýšiť. Pretože Ukrajina nebojuje len za svoju nezávislosť, slobodu a demokraciu, ale bojuje tiež za bezpečnosť Európy – a to si musíme pripomínať," povedal český premiér.

Hrozilo zablokovanie tém

Začiatkom roka 2024 to ešte nevyzeralo, že by sa V4 reálne stretla. Český premiér Petr Fiala vtedy prehlásil, že nie sú naplnené predpoklady, aby sa na stretnutí dospelo k nejakému jednotnému výsledku. Koncom februára sa to zmenilo. Ako informuje český iRozhlas, výrazne k tomu dopomohlo aj Maďarsko, ktoré stiahlo veto na pomoc Ukrajine.

Fiala vo včerajších hodinách zmenil rétoriku, keď povedal, že "alternatíva nie je, ak by sa vôbec nejednalo. Ohrozilo by to bezpečnosť EÚ a hrozilo by aj zablokovanie kľúčových tém. V niektorých veciach sme veľmi vzdialení," reagoval Fiala najmä na postoj k ruskej agresii na Ukrajine a spôsob, ako na to reagovať.

(Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Summit sa napokon uskutoční aj po niekoľkých ostrých vyhláseniach premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý kritizuje EÚ, že podporuje vzájomné zabíjanie Slovanov. "V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom presvedčení, že konflikt na Ukrajine má len vojenské riešenie, sa mi zdá vhodné povedať pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine aj niečo iné," povedal počas víkendu v relácii RTVS Sobotné dialógy. Ako pripomína iRozhlas, ostrý výrok voči Ukrajine prehlásil slovenský premiér aj v januári, keď povedal, že v Kyjeve sa nebojuje a vojna sa ho priamo nedotýka.

Rozdielny pohľad

Podľa Fialu vedie k mieru na Ukrajine jediná cesta a to tá, že "zabránime agresorovi, aby naplnil svoje ciele, nebudeme ustupovať nespravodlivosti, agresívnej vojne a zlu. Práve naopak, pomôžeme tým, ktorí boli nespravodlivo napadnutí. Cesta k mieru neznamená, že zložíme zbrane a ustúpime," dodal český premiér s tým, že tieto slová povie Ficovi aj z očí do očí.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako pokračoval, summit chce využiť aj na kritiku výrokov slovenského predsedu vlády. Dokonca sa vyslovil, že "by bolo pochopiteľné, ak by sa stretnutie vôbec nekonalo". Vzhľadom k tomu, že jedným z členov je aj Maďarsko, ktoré bude zastupovať kritik EÚ, premiér Viktor Orbán, sa Fiala nedočká väčšinovej podpory. Podľa predpokladov by sa na jeho stranu mal pridať proeurópsky, novozvolený poľský premiér a bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk. Dalo by sa povedať, že v otázke Ukrajiny nastane patová situácia.

Nemilé prekvapenie

Premiérov Fica a Orbána čakal pred Lichtenštajnským palácom na Malej Strane v Prahe demonštranti. Nad hlavami mali transparenty, ktoré výrazne odsudzovali zahraničnú politiku oboch lídrov. "Fico, čo robíš v tej Putinovej ****" alebo "Fico a Orbán, zbabelé putinosvké podržtašky!"

Před Lichtenštejnským palácem na Malé Straně čeká na příjezd kolony slovenského a maďarského premiéra i skupina demonstrantů. Jsou tu například transparenty “Fico, čo robíte tam v tej Putinovej r***” nebo “Fico a Orbán = zbabělé putinovské podržtašky”. Summit nabírá zpoždění. #V4 pic.twitter.com/I3WrtbKQgr — Filip Harzer (@HarzerF) February 27, 2024

Viktora Orbána přivítal v Praze pískot pic.twitter.com/ndWuWywTFo — Filip Harzer (@HarzerF) February 27, 2024

Hlavný problém

Podľa odborníčky na strednú Európu Pavlíny Janebovej tvoria V4 relatívne voľne asociované krajiny, ktoré sa schádzajú, ale žiadna veľká inštitucionalizácia tam nie je. "Aj v oblasti najzávažnejšej problematiky, ktorou je vojna na Ukrajine, sa názory Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska rozchádzajú," zhrnula.

Zľava slovenský premiér Robert Fico, poľský premiér Donald Tusk, český premiér Petr Fiala a maďarský premiér Viktor Orbán na summite Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Počas pražského summitu sa majú prejednávať nasledujúce témy: energetická bezpečnosť, strategická agenda EÚ, predchádzanie nelegálnej migrácii či ďalšia podpora Medzinárodného višegrádskeho fondu. "Toto stretnutie odhalí aj ďalšiu budúcnosť V4. Možno dospejeme k názoru, že tento formát prežil aj napriek všetkým okolnostiam," vyjadril sa český premiér Fiala.