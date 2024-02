Čína vyzýva najväčšie jadrové štáty, aby rokovali o zákaze "prvého použitia"

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

PEKING - Štáty s najväčším jadrovým arzenálom by mali rokovať o zmluve zakazujúcej prvé použitie týchto zbraní proti sebe alebo urobiť v tejto súvislosti politické vyhlásenie, oznámilo oddelenie čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry Reuters.

Generálny riaditeľ daného oddelenia Sun Siao-po vyzval jadrové štáty, aby si plnili svoje "osobitné a prioritné povinnosti" v oblasti jadrového odzbrojenia podľa Konferencie OSN o odzbrojení, ktorej cieľom je zabrániť jadrovej vojne, informovala v stredu čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.

archívne video

Šéf obrany o kroku Putina: Snáď mu nenapadne použiť jadrové zbrane! Je to šialené, bol by to svetový konflikt (Zdroj: Topky/Maarty)

Počas zasadnutia fóra, ktoré sa konalo v pondelok v Ženeve, Sun uviedol, že tento orgán by mal definovať plán alebo časový rozvrh pre medzinárodný právny nástroj, ktorý by chránil nejadrové štáty pred hrozbou jadrových zbraní.

"Štáty vlastniace jadrové zbrane by mali rokovať a uzavrieť zmluvu o nepoužití jadrových zbraní z pozície prvého," povedal Sun. Čína a India sú v súčasnosti jediné dve jadrové mocnosti, ktoré oficiálne dodržiavajú túto politiku. Najväčší jadrový arzenál na svete majú Rusko a Spojené štáty.

Krajiny s najväčšou vojenskou silou opakovane porušujú zmluvy a dosahujú prevahu, tvrdí Sun

Sun tiež vyzval na zavedenie univerzálneho, nediskriminačného, nešíriaceho a kontrolného poriadku vývozu s cieľom riešiť globálne bezpečnostné problémy a podporiť väčšie dodržiavanie predpisov v oblasti biochémie, aby sa zachovala autorita systému zmlúv o kontrole zbrojenia.

Konferencia OSN o odzbrojení by podľa neho mala reagovať aj na nové vedecké a technologické výzvy, ako sú umelá inteligencia, kozmický priestor či kybernetika. Sun zdôraznil, že medzinárodná strategická bezpečnostná situácia čelí novým výzvam, a dodal, že krajiny s najväčšou vojenskou silou opakovane "porušujú zmluvy" s cieľom "dosiahnuť vlastnú absolútnu prevahu".