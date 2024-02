Rusi majú ďalší problém, veľké banky v TEJTO krajine im rušia firemné aj osobné účty: Dôvod je jasný

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Nastavte si svoje platby tak, aby ste mohli míňať aj sporiť. Pozrite si ako sa to dá!

Podnikatelia pôsobiaci v Spojených arabských emirátoch sa pre Vedomosti vyjadrili, že veľké miestne banky rušia účty ruským firmám aj jednotlivcom. Tieto subjekty sa obávajú rizika sekundárnych sankcií, ktoré na Rusko postupne uvaľuje Západ z dôvodu pokračujúcich bojov na Ukrajine. "Banky v SAE neprijímajú z Ruska žiadne transakcie a platby sa nevykonávajú ani opačným smerom. Okrem toho rušia účty spoločností, ktorých vlastníkmi sú občania Ruskej federácie, a to aj z nejasných dôvodov," uviedol zástupca spoločnosti Delovaya Rossiya.

USA

Zvýšená kontrola nad ruskými spoločnosťami sa rozbehla už v roku 2023. V decembri toho roku USA vydali prezidentský dekrét o sekundárnych sankciách. Zmenilo to vzťahy na medzinárodnej scéne. Dokonca aj Turecko a Čína prudko zmenili politiku voči ruským klientom. Menšie banky boli v tom čase voči Rusom ešte celkom lojálne, ale nerobili to zadarmo. Klienti si museli dokúpiť ďalšie služby alebo zvýšiť zostatok na účte.

(Zdroj: Getty Images)

"Zoberte si, že nakupujeme tovar z Číny. Jeho kód je v sankciách (zahrnutý v zozname tovarov zakázaných na dovoz do Ruska z EÚ alebo USA), pričom samotný výrobok je čínsky, nie sú v ňom žiadne európske technológie. Banka ale uzavrie účet na základe toho, že tovar je sankcionovaný," uviedol príklad zo života nemenovaný majiteľ strojárskej spoločnosti zo SAE.

Nový účet

Od septembra 2023 zmizla aj možnosť platiť z Ruska v dirhamoch (platidlo v SAE). Od februára tohto roku prestala prijímať platby aj hongkonská banka. Ďalší podnikateľ dodáva, že museli prejsť na kryptomeny, no tento nástroj platobnej transakcie mnohých klientov znepokojuje. „Otvorenie účtu v najväčších bankách je takmer nemožné. Aj keď začnete vyjednávať, po prvej kontrole údajov už nemáte šancu," dodal.

V poslednej dobe sú dohody na úrovni bankového sektora medzi Ruskom a Spojenými arabskými emirátmi čoraz ťažšie. "Viaceré ruské banky, ktoré majú v SAE otvorené účty v dirhamoch, ich už nemôžu používať na obchodné účely," vysvetlil partner B1 Alexey Kuznetsov s tým, že dokonca aj pre spoločnosti s ruskými klientmi, ktoré nedostávajú peniaze z Ruska a neprevádzajú ich do Ruska, sa situácia s bankovými službami rapídne komplikuje.

Opatrenia bánk

Často sa vyskytujú prípady, keď prevody na účet v SAE nie sú pripísané, ale vrátené odosielateľom. Niektoré banky požadujú vysvetľujúce dokumenty takmer ku každej transakcii, nemusia dlhšiu dobu spracovať platbu, môžu ju tiež odmietnuť akceptovať a to bez udania dôvodu. V niektorých prípadoch aj rušia účty.

(Zdroj: Getty Images)

"Na už otvorených účtoch nedošlo prakticky k žiadnym blokáciám," ubezpečila Oľga Pletnevová, partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Keep. Pre firmy s ruskými vlastníkmi je podľa jej vyjadrenia možné otvárať nové účty, aj keď to bude trvať pomerne dlho, keďže "Rusko je v SAE na červenom zozname". "Bankový systém má limit na počet klientov s vysokým rizikovým profilom a banky sú mimoriadne svedomité pri získavaní nových klientov," vysvetlila.

Zahraniční akcionári

Tvrdšia politika veľkých bánk súvisí s ich vlastníckou štruktúrou. Podiel zahraničných akcionárov na ich kapitáli je pomerne významný. Tri najväčšie banky v SAE, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD a Abu Dhabi Commercial Bank, sú priamo alebo nepriamo vlastnené štátom. Orgány SAE ich vlastnia prostredníctvom štátnych fondov alebo súkromných investičných spoločností členov vládnucej dynastie alebo šejkov. Každá z nich má pomerne veľký podiel zahraničných akcionárov: 17,7 percent vo First Abu Dhabi Bank, 14 percent v Emirates NBD a 18,16 percenta v Abu Dhabi Commercial Bank.

(Zdroj: Getty Images)

Priame vyrovnania s Ruskom sú teraz zložité, a to z dôvodu, že banku Ak Bars, ktorá pôsobila ako hlavný platobný kanál, zahrnul rezort financií USA do zoznamu sankcií 14. septembra minulého roku. "Pre tých, ktorí už majú účet v jednej z bánk Spojených arabských emirátov, sú ostatné banky vo všeobecnosti pripravené poskytovať svoje služby," povedala Pletnevová s tým, že na otvorenie účtu nesmiete mať nič spoločné so sankciami a byť pripravený podieľať sa na investíciách či rôznych vkladoch. Okrem toho niektoré banky v Spojených arabských emirátoch vyžadujú podpísanie záväzku neuskutočniť vyrovnanie s Ruskom po dobu jedného roka.