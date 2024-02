Palestínčan autom ohrozoval ľudí na zastávke: Izraelské zložky museli zasahovať!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty)

JERUZALEM - Izraelské bezpečnostné zložky postrelili Palestínčana, ktorý sa v utorok ráno pokúsil autom vraziť do ľudí čakajúcich na zastávke hromadnej dopravy. Incident sa odohral v Predjordánsku, informoval spravodajský web The Times of Israel.