Príbuzní rukojemníkov podajú v Haagu žalobu na vodcov Hamasu

Ostreľovanie Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair)

Ako informovala televízia ABC, táto návšteva je ďalším prejavom snahy o dosiahnutie spravodlivosti pre obete útokov palestínskych kománd na juh Izraela, pri ktorých zahynulo približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a približne 250 ich bolo zajatých a zavlečených do palestínskeho Pásma Gazy.Správa o misii bývalých rukojemníkov a príbuzných v Haagu prišla deň po tom, ako oficiálni predstavitelia uviedli, že rokovania medzi Izraelom a Hamasom napredujú smerom k ďalšiemu prímeriu a dohode o prepustení rukojemníkov.

archívne video

Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov (Zdroj: X/IDF)

Skupina organizujúca stredajšiu návštevu v Haagu - Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných - vo svojom vyhlásení pred odletom do Európy uviedla, že žaloba, ktorú chce podať, "zahŕňa branie rukojemníkov, násilné zmiznutie, zločiny sexuálneho násilia, mučenie a ďalšie závažné obvinenia".Ako v stredu informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), delegácia z Izraela chce tiež ICC upozorniť, že vpádom teroristických kománd na juh Izraela "sa to neskončí". Dúfa preto, že prostredníctvom žaloby na ICC sa "podarí varovať svet, že teror Hamasu sa môže rozšíriť do Európy, Severnej Ameriky a ďalších krajín".

250 rukojemníkov

Izraelu sa tento týždeň počas operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy podarilo oslobodiť dvoch rukojemníkov unesených palestínskymi komandami. Išlo o prvých civilistov, ktorých dostala armáda z rúk Hamasu inak ako výmenou.Podľa izraelských úradov uniesli militanti z Hamasu počas októbrového útoku na Izrael asi 250 rukojemníkov, z ktorých 130 naďalej zadržiavajú v Pásme Gazy. Izrael predpokladá, že 29 rukojemníkov už zahynulo.

Izraelskí vojaci v Gaze (Zdroj: SITA/(AP Photo/Leo Correa)

Rodiny rukojemníkov od únosu svojich blízkych vyvíjajú tlak na izraelské orgány, aby zabezpečili prepustenie zvyšných zajatcov.Ich posledný pokus upozorniť na túto situáciu prišiel krátko po tom, ako sa šéf izraelskej spravodajskej služby David Barnea v utorok v egyptskom hlavnom meste stretol s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom na rokovaniach o pláne na zastavenie bojov v palestínskom Pásme Gazy.

Tieto rokovania, na ktorých sa zúčastnil aj katarský premiér a egyptskí predstavitelia, sú súčasťou zintenzívňujúceho sa úsilia o zabezpečenie prímeria pred tým, ako Izrael pristúpi k pozemnej ofenzíve v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy, kam sa pred bojmi na severe Pásma Gazy uchýlila viac ako polovica obyvateľov územia.Medzinárodný trestný súd je jediným nezávislým súdom na svete zriadeným na vyšetrovanie najzávažnejších trestných činov vrátane genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.Jeho hlavný prokurátor Karim Khan už vyšetruje údajné zločiny spáchané oboma stranami konfliktu. V pondelok svojím statusom na sociálnych sieťach vyzval na prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy a zároveň vyjadril obavy z možného izraelského pozemného vpádu do Rafahu.