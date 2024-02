Izraelský veľvyslanec v USA tvrdí, že Biely dom netlačí na prímerie v Gaze

Izraelskí vojaci v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

TEL AVIV - Izraelský veľvyslanec v USA Michael Herzog poprel, že by Washington tlačil na Izrael s cieľom dosiahnuť ukončenie jeho bojov v Gaze, hoci sa snaží dosiahnuť v nich prestávku.

"Americká vláda má otázky týkajúce sa humanitárnej stránky vedenia vojny, ale nevnímam tam taký americký postoj, ktorý by sa nás snažil zastaviť," hovorí. "Prímerie s cieľom oslobodiť rukojemníkov, to určite, ale nie výzvy na zastavenie paľby," povedal.Herzog dodal, že napriek rozdielnym názorom panujúcim medzi americkými demokratmi na prístup USA k Izraelu sa tá základná podpora Washingtonu pre vojenské ciele Izraela nezmenila.

archívne video

Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov (Zdroj: X/IDF)

Vojna v palestínskom Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1100 ľudí, zväčša civilistov. V rukách Hamasu je podľa izraelskej vlády stále 136 ľudí, no najmenej 30 už nežije.Izrael v reakcii na tento útok sľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Gaze podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 28.576 obetí.

Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.