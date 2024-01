Rusi sa postavili do radov: Vyjadrujú tak odpor proti vojne a podporu opozičnému kandidátovi na prezidenta

Rusi stoja v radoch, aby podporili opozičného kandidáta Nadeždina. (Zdroj: council.gov.ru, Twitter)

Nadeždinova kandidatúra podľa BBC vyvolala spory v ruskej opozícii, ale mnohí opozičníci teraz podporu kandidáta označujú za legálnu formu protestu proti vojne Ruska proti Ukrajine.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 698 (Zdroj: Facebook/General Staff of Ukrainian Armed Forces)

Kampaň šesťdesiatročného politika, bývalého poslanca dolnej komory ruského parlamentu, začala už vlani na jeseň, keď ohlásil, že sa zúčastní prezidentských volieb. Na konci decembra ho nominovala Občianska iniciatíva a ústredná volebná komisia mu povolila začať zber podpisov. Podľa zákona by mal Naděždin do 25. januára zhromaždiť 100-tisíc podpisov ruských voličov a komisia by ich mala dostať 31. januára.

V opozícii na kandidatúru hľadeli skepticky. Už na jeseň médiá písali o tom, že Kremeľ uvažuje o "liberálnom kandidátovi" ako o jednom zo "sparring-partnerov" Vladimira Putina, podobne ako v roku 2018, kedy túto rolu zohrala moderátorka Xenija Sobčaková. Nadeždin tvrdil, že si svoju účasť nenechal schváliť v Kremli, ale jeho známy povedal serveru Meduza, že kandidovať navrhla Nadeždinovi prezidentská kancelária.

Nadeždin tvrdí, že ide do volieb ako "principiálny odporca politiky súčasného prezidenta". Svoju úlohu zohráva aj politikova reputácia. Na konci 90. rokov býval poradcom opozičného politika Borisa Nemcova, zavraždeného v roku 2015, potom poradcom Sergeja Kirijenka, ktorý má teraz v Kremli na starosti domácu politiku.

L’ex deputato della Duma di Stato Boris Nadeždin si è candidato alle elezioni presidenziali russe del 2024 come candidato anti-guerra e pro-riforme democratiche. Deve raccogliere 100 mila firme entro la fine di gennaio per essere registrato come candidato. pic.twitter.com/NnLeJrIvxa — Daniele Angrisani (@putino) January 22, 2024

Do snemovne bol zvolený za Zväz pravicových síl, ale v Dume vydržal len jedno obdobie. Po rozpade strany pracoval v strane Pravá vec, lojálnej k režimu. V posledných rokoch vystupoval ako expert v talk-show štátnych televízií, kde mu dávali rolu "fackovacieho panáka" za opozíciu.

Nadeždin ale ako jediný kandidát sa priamo vyslovil proti pokračovaniu vojny proti Ukrajine, hoci ju opatrne nazval "špeciálnou vojenskou operáciou". Rozhodnutie rozpútať vojnu označil za "fatálnu chybu". Tiež vyhlásil, že Putin vedie krajinu "ku katastrofe". V januári sa stretol so ženami mobilizovaných vojakov a v posledných mesiacoch opakovane protestoval proti tomu, že sa ich muži nevracajú domov z frontu.

Avšak veľkú pozornosť Nadeždinova kampaň zbieranie podpisov neupútala. Situácia sa zmenila pred pár dňami, keď v mestách po celej krajine prišli stovky ľudí podporiť kandidáta svojim podpisom. Snímky a videá ľudí v dlhých frontoch prichádzali z Jekaterinburgu, Irkutsku, Kaliningrade, Chabarovska. V Jakutsku záujemcovia čakali v mraze 45 stupňov pod nulou.

Boris Naděždin do konce dne nasbírá 66 tisíc podpisů.



20 tisíc za den.



To je ještě více než v kterýkoli z předchozích dnů, ale stále to nestačí k dosažení 100 tisíc (uzávěrka - 25. ledna).



Mnoho lidí, kteří se chtějí podepsat, to přitom kvůli obrovským frontám nestihne –… pic.twitter.com/aF2ZoVIbI8 — bety kovac (@betyna71) January 22, 2024

Najviac ľudí prišlo v Moskve a Petrohrade. V Nadeždinovom štábe hovoria, že tam prípustný limit 2500 podpisov z jedného subjektu federácie už dávno prekonali. Naďalej tam však prijímajú Rusov, ktorí majú bydlisko v iných regiónoch. Podpisy sa zbierajú aj v Tbilisi, Prahe, Paríži, Amsterdame, Berlíne, Tel Avive, Jerevane, Belehrade, celkom v 22 krajinách. K nedeľnému večeru bolo podľa šéfa kandidátovho štábu Dmitrija Kisijeva viac ako 77-tisíc podpisov, počas pondelka štáb oznámil skoro 81-tisíc podpisov. Na zostávajúce má politik ešte tri dni.

"Chystáme sa zbierať čo najdlhšie, aby sme mali 105-tisíc vzorných exemplárov, ktoré odovzdáme komisii," povedal Kisijev. So zberom sa začalo počas novoročných sviatkov a tempo nebolo uspokojivé. Ale teraz politikove štáby pracujú v 67 regiónoch. "Rady vznikli ako v pracovných, tak voľných dňoch. Vysvetľujeme si to tým, že ľudia sa chcú zapojiť do politického diania spôsobom, ktorý by bol pre nich bezpečný. Niekoľkohodinové čakanie v radoch je jasný dôkaz politického dopytu v spoločnosti," uviedol Kisijev.

Rozruch okolo zberu podpisov upútal opozíciu, a to vrátane emigrantov po invázii na Ukrajinu. Mnohí opozičníci vyzvali na podporu podpisov pre Nadeždina ako forme protestu proti vojne v medziach zákona. "Podpíšte sa za Nadeždina. Máte menej ako týždeň, aby ste takto vyjadrili protivojnový postoj, a to aj v prípade, že Nadeždin nie je váš kandidát," napísal z exilu Michail Chodorkovskij.

Mnohí pripúšťajú, že Nadeždin je politik s rozporuplnou minulosťou. Ale prečo ho nepodporiť podpisom? "Bez toho, aby som zmenila názor na Nadeždina, pripájam sa k výzvam podporiť ho podpisom," uviedla Ljubov Sobolová, spolupracovníčka uväzneného opozičného vodcu Alexeja Navaľného. Podobne sa vyjadrili aj ďalší Navalného spolupracovníci, feministky, pacifisti či novinárka Jekaterina Duncovová, ktorá sama chcela kandidovať, ale úrady ju odmietli.

Videá a snímky zástupov ľudí prahnúcich podpísať sa mali podľa novinára Dmitrija Kolezeva povzbudzujúci účinok. Jasne sa ukázalo, že v Rusku sú opozične naladení ľudia: "Tým, že Nadeždin stavia do úlohy protivojnového kandidáta, možno povedať, že to vyvolalo zdanie legálnej protivojnovej akcie. Ľudia pocítili radosť z kolektívnej akcie, trochu pookriali a prinajmenšom získali pocit, že aspoň niečo urobili."