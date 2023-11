Turecko chce kúpiť nové bojové lietadlá: V USA nepochodilo, Nemecko nákup blokuje, kúpi stroje od Ruska?

Eurofighter Typhoon talianskych vzdušných síl (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Turecký minister obrany informoval parlament o rokovaniach o nákupe 40 viacúčelových lietadiel Eurofighter Typhoon z Veľkej Británie. Lietadlo vzniklo ako výsledok spolupráce štyroch európskych krajín: Španielska, Nemecka, Veľkej Británie a Talianska.

archívne video

Prvý úspešný let stíhacieho lietadla F-16 so slovenským znakom (Zdroj: Ministerstvo obrany SR)

Ide o dvojmotorový stroj, pôvodne určený predovšetkým ako stíhačka vzdušnej prevahy. S vývojom konštrukcie a výrobou následných variantov Eurofighteru narástli jeho schopnosti až do súčasnej podoby, kedy ho možno považovať za plne viacúčelový stroj.

Doteraz sa Londýn a Madrid dohodli na predaji Eurofighterov Turecku. Pozícia Talianska zatiaľ nebola spresnená, no Berlín vyjadril silný odpor. Ani nedávna cesta tureckého prezidenta do Nemecka ho nezmenila. Na predaji Eurofighterov v Turecku sa doteraz dohodli Londýn a Madrid. Pozícia Talianska zatiaľ nebola spresnená, no Berlín vyjadril silný odpor. Ani nedávna cesta tureckého prezidenta Erdogana do Nemecka ho nezmenila.

Dôvodom nemeckých námietok je okrem iného otázka ľudských práv v Turecku, jeho postoj k vojne Izraela s Hamasom a otázka súhlasu Švédska so vstupom do NATO.

Nákup ruského protilietadlového systému S-400

Hľadanie nových lietadiel v Turecku je pokusom o doplnenie spôsobilostí jeho vzdušných síl po tom, čo Spojené štáty v roku 2018 vylúčili Turecko z programu výstavby a vývoja F-35. Dôvodom rozhodnutia Washingtonu bola skutočnosť, že Turecko – hoci je členom NATO a napriek predchádzajúcim varovaniam – sa rozhodlo nakúpiť ruské protilietadlové systémy S-400.

Rozhodnutie nebolo založené ani tak na fakte nákupu zbraní z Ruska, ale na obave, že súčasná prevádzka kľúčového západného lietadla a ruského protilietadlového systému môže viesť k tomu, že Rusko získa citlivé údaje o F-35.

Potreba nového lietadla

V dôsledku toho Turecko čelilo situácii, keď okolité krajiny ako Taliansko, Rumunsko, Grécko (ktoré je v konflikte s Tureckom) a Izrael kúpili alebo majú v úmysle kúpiť bojové lietadlá 5. generácie. Aby sa aspoň čiastočne odstránili vznikajúce rozdiely v spôsobilostiach vzdušných síl, Ankara začala hľadať alternatívu k F-35.

Jedným z nich je F-16C/D Block 70 a modernizačný balík pre staršiu F16, ktorú v súčasnosti prevádzkuje Turecko. Aj v tomto prípade Američania transakciu blokujú z dôvodu nesúhlasu Turecka so vstupom Švédska do NATO. Ďalšou alternatívou je Eurofighter Typhoon.

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP)

Problém Turecka pri získavaní západných lietadiel znamená, že existuje riziko, že Ankara sa môže nakoniec pokúsiť kúpiť nové zbrane od Ruska. Keď sa prezidenta Erdogana opýtali na túto otázku, povedal: "Ak nám dajú lietadlá, dajú nám ich, ak nie, sú tu iné dvere, na ktoré môžeme zaklopať."

Toto vyhlásenie sa zhodovalo s intenzívnymi aktivitami Ruska, ktoré sa snažilo propagovať svoje lietadlo 5. generácie Su-57 počas Dubai Airshow 2023. Zo strany potenciálnych zahraničných kupujúcich zatiaľ nie je o ruské stroje záujem a nemá zatiaľ na ne žiadnu objednávku.