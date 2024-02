Chystá sa ďalší mega obchod s Američanmi? Toto by Slovensko mohlo stáť viac ako pol miliardy!

(Zdroj: SITA/AP/Gregor Fischer/dpa, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Minister obrany Robert Kaliňák zvažuje možnosť, že Slovensko objedná viac amerických stíhačiek F-16. Podľa jeho slov by ministerstvo obrany mohlo objednať ďalšie štyri stíhačky navyše. Cena by sa mohla so servisom, výcvikom a muníciou vyšplhať na ďalších viac ako 500 miliónov eur. Kaliňák zdôraznil, že momentálne podľa neho vzdušnú obranu nemáme vôbec.