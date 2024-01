Dramatická situácia v Poľsku: Letecký poplach! Vzlietli stíhačky, ktoré chránia aj Slovensko

Stíhačka F16 (Zdroj: SITA/AP/Gregor Fischer/dpa)

VARŠAVA – Letecký poplach na celom území Ukrajiny, ktorý vyhlásili pre nebezpečenstvo ruských raketových útokov, nenechalo chladnými ani Poliakov. Vedenie ozbrojených síl oznámilo, že poľské a spojenecké stíhačky boli nasadené do akcie v dôsledku aktivity ruských lietadiel v blízkosti poľských hraníc.

Podľa informácií, ktoré poskytlo poľské Operačné velenie ozbrojených síl, bolo v utorok ráno potrebné dostať do vzduchu poľské a spojenecké stíhačky. "Radi by sme vás informovali, že bola zaznamenaná intenzívna činnosť diaľkového letectva Ruskej federácie, ktorá súvisí so zámerom vykonať údery na území Ukrajiny,“ píše sa na sociálnej sieti X.

Stíhačka F16 (Zdroj: SITA/AP/Yorgos Karahalis)

Ozbrojené sily upozorňujú, že poľské a spojenecké letectvo bolo aktivované, čo môže byť spojené so zvýšenou hladinou hluku, najmä v juhovýchodnej oblasti krajiny. "Boli aktivované všetky potrebné postupy na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru a situácia sa priebežne monitoruje,“ informovali.

Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/vMQPgWjfgz — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 23, 2024

Poplach na Ukrajine

Na celom území Ukrajiny vyhlásili v utorok ráno letecký poplach pre nebezpečenstvo ruských raketových útokov, informovala britská stanica BBC. Ukrajinské letectvo už predtým kvôli hrozbe odpálenia riadených striel zo strategických bombardérov Tu-95MS vyhlásilo poplach v regiónoch na juhu a východe krajiny.

Ruská armáda v noci na utorok pri raketových úderoch na ukrajinské mestá útočila okrem iných aj na mesto Charkov na východe Ukrajiny, pričom zasiahla oblasť zastavanú bytovými domami. Ako informoval primátor mesta Ihor Terechov, zásah dostal najmenej jeden z bytových domov. Dodal, že informácie o prípadných obetiach a zranených sa preverujú.

Poľsko chráni aj náš vzdušný priestor

Slovenský vzdušný priestor aktuálne okrem Česka a Maďarska chráni práve aj Poľsko. SR má dlhodobo podpísané zmluvy o spolupráci v oblasti vojenského letectva so všetkými partnermi z V4. Ochranu slovenského neba na seba prevzali spojenci z V4 po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na oneskorenú dodávku nových stíhacích lietadiel F-16, prvé štyri kusy by mali prísť v priebehu tohto roka.

archívne video

Slovensko uzavrelo dohodu o ochrane vzdušného priestoru s Českom a Poľskom (Zdroj: TASR/Martina Kriková)