Ľady poľavili! Turecko je ochotné hlasovať o vstupe Švédska do NATO: Erdogan si kladie TIETO podmienky

ANKARA - Prezident Turecka si kladie ďalšie podmienky za ktorých by sa NATO mohlo rozšíriť o ďalšiu európsku krajinu. Hlasovanie v tureckom parlamente mal spojiť s predajom stíhačiek F-16 od USA. Kanada by podľa neho mala zrušiť embargo, ktoré uvalila na zbrane a vojenský materiál z Turecka.

Ankara pôvodne tvrdila, že schválenie rozšírenia NATO o Švédsko blokuje kvôli postoju Štokholmu k skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické. Ide napríklad o niektoré kurdské organizácie či skupiny blízke klerikovi Fethullahovi Gülenovi, ktorého turecká vláda podozrieva zo zosnovania neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Podľa Ankary švédske úrady mali k týmto skupinám príliš mierny postoj. V snahe Turecku vyhovieť Švédsko okrem iného sprísnilo svoje protiteroristické zákony.

Tlačil na USA

Na začiatku decembra Erdogan uviedol, že by turecký parlament mal schváliť žiadosť súbežne so schválením predaja bojových lietadiel F-16 zo strany amerického Kongresu. Erdogan tak na verejnosti prvýkrát spojil obe záležitosti. O tom, že Turecko otáľaním okolo vstupu Švédska tlačí na USA, sa už dlho hovorilo. Erdogan tvrdí, že mu Biden v telefonáte, ktorý mali v decembri, sľúbil, že žiadosť pretlačí Kongresom, ak turecký parlament vstup Švédska schváli.

Turecko chce od Spojených štátov kúpiť 40 nových lietadiel F-16 a modernizovať 79 lietadiel rovnakého druhu, ktoré už prevádzkuje. Bidenova administratíva zákazku schválila, vyjadriť sa k nej má aj Kongres, ktorý však podľa Ankary so schválením otáľa.

Embargo

Svoju zatiaľ poslednú požiadavku Erdogan spomenul pri návrate z Maďarska, kde rokoval v pondelok s premiérom Viktorom Orbánom. Týka sa to odvolania embarga, ktoré Kanada zaviedla na turecké zbrane a vojenský materiál. O zrušení embarga začali podľa agentúry Reuters krajiny rokovať po júlovom summite NATO vo Vilniuse. "Pozitívny vývoj ohľadom problému s (lietadlami) F-16 v Spojených štátoch a naplnenie sľubov by zo strany Kanady mohli urýchliť vyjadrenia pozitívneho pohľadu nášho parlamentu (na vstup Švédska do NATO)," povedal Erdogan novinárom s tým, že tieto tri záležitosti sú prepojené.

Erdogan síce po dlhých mesiacoch otáľania poslal ratifikáciu švédskeho vstupu do aliancie parlamentu, harmonogram prerokovania tam ale zostáva neistý. Žiadosť zatiaľ leží v zahraničnom výbore a nie je jasné, kedy sa dostane na plénum. Erdogan navyše musí presvedčiť svojich spojencov, aby za rozšírenie hlasovali, keďže jeho Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) nemá v parlamente väčšinu.